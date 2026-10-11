मां दंतेश्वरी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़, मोबाइल कैमरा प्रतिबंधित
दंतेवाड़ा में दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, वीआईपी दर्शन के लिए 500 रुपये की रसीद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 5:30 PM IST
दंतेवाड़ा. बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन दरबार में शारदीय नवरात्र के पहले दिन आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की.
नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए टेंपल कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सर्व आदिवासी समाज द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था से लेकर पार्किंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और भीड़ नियंत्रण तक विशेष इंतजाम किए गए हैं.
पहली बार मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध
इस वर्ष नवरात्र के दौरान मां दंतेश्वरी मंदिर में पहली बार मोबाइल कैमरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक मर्यादा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. मंदिर प्रबंधन और प्रशासन का प्रयास है कि भक्त बिना किसी अनावश्यक व्यवधान के माता रानी के दर्शन कर सकें और मंदिर परिसर में अनुशासन बना रहे.
450 जवानों की तैनाती
नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन ने लगभग 450 जवानों की तैनाती की है. मंदिर परिसर, प्रवेश और निकास मार्गों तथा प्रमुख आवागमन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. प्रशासन का विशेष जोर इस बात पर है कि नवरात्र के नौ दिनों तक बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
3 प्रवेश द्वारों से दर्शन, वीआईपी दर्शन के लिए 500 रु की रसीद
मंदिर में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए चार प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं. सामान्य श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराए जाएंगे, ताकि भीड़ का दबाव एक ही स्थान पर न बढ़े और सभी भक्तों को व्यवस्थित ढंग से माता के दर्शन का अवसर मिल सके.
वहीं, दूसरी कतार के माध्यम से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था रखी गई है. इसके लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपये की रसीद कटवानी होगी. सामान्य दर्शन और वीआईपी दर्शन की अलग-अलग व्यवस्था से भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है.
चार पार्किंग स्थल, दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए सुविधा केंद्र
नवरात्र के दौरान दूसरे जिलों और दूर-दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दंतेवाड़ा पहुंचने की संभावना को देखते हुए चार पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. इसका उद्देश्य मंदिर के आसपास यातायात का दबाव कम करना और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखना है.
इसके साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सुविधा केंद्र भी उपलब्ध कराए गए हैं. यहां भक्तों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन मिल सकेगा. स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
नौ दिनों तक माता रानी के नौ स्वरूपों की महिमा
- पहला दिन– मां शैलपुत्री: नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. वे शक्ति, स्थिरता और दृढ़ संकल्प की प्रतीक हैं. भक्त उनसे जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं.
- दूसरा दिन – मां ब्रह्मचारिणी: तपस्या, संयम और साधना का संदेश देने वाली मां ब्रह्मचारिणी भक्तों को धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रेरणा देती हैं.
- तीसरा दिन – मां चंद्रघंटा: साहस, पराक्रम और निर्भयता की प्रतीक मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाली मानी जाती हैं.
- चौथा दिन – मां कूष्मांडा: सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक मां कूष्मांडा जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और ऊर्जा का संचार करती हैं.
- पांचवां दिन – मां स्कंदमाता: वात्सल्य, ममता और मातृत्व की प्रतीक स्कंदमाता संतान की सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए पूजी जाती हैं.
- छठा दिन – मां कात्यायनी: साहस, धर्म और शक्ति की प्रतीक मां कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं.
- सातवां दिन – मां कालरात्रि: मां कालरात्रि भय और नकारात्मकता का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजित हैं. उनकी आराधना निर्भयता और संकटों से लड़ने का संदेश देती है.
- आठवां दिन – मां महागौरी: पवित्रता, शांति और करुणा की प्रतीक मां महागौरी की पूजा से भक्त सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.
- नौवां दिन – मां सिद्धिदात्री: नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है. उन्हें सिद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली देवी माना जाता है.