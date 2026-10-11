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मां दंतेश्वरी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़, मोबाइल कैमरा प्रतिबंधित

मां दंतेश्वरी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन दरबार में शारदीय नवरात्र के पहले दिन आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की.

नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए टेंपल कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सर्व आदिवासी समाज द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था से लेकर पार्किंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और भीड़ नियंत्रण तक विशेष इंतजाम किए गए हैं.