बस्तर दशहरा में शामिल होने जगदलपुर रवाना हुईं मां दंतेश्वरी, नगर की रक्षा का जिम्मा बौद्ध राज देव को सौंपा, जानिए परंपरा
अष्टमी पर विशेष पूजा-अर्चना के बाद पुलिस जवानों ने दिया गॉड ऑफ ऑनर, जयकारों से गूंजा दंतेवाड़ा; संवाददाता मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 8:49 PM IST
दंतेवाड़ा. मां दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध दशहरा से जुड़ी एक और रस्म दंतेवाड़ा में आस्था और उत्साह के साथ निभाई गई. पंचमी में राजपरिवार की ओर से मिले निमंत्रण के बाद बस्तर दशहरा में शामिल होने मां दंतेश्वरी की पावन डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए रवाना हो गई है. शारदीय नवरात्र की अष्टमी के मौके पर पूरी श्रद्धा, राजकीय सम्मान (गार्ड ऑफ ऑनर) और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ माता को विदाई दी गई. इस दौरान पूरे नगर में माहौल भक्तिमय रहा और हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.
पंचमी को राजपरिवार ने दिया था दशहरा का निमंत्रण
परंपरा के अनुसार, शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि को बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव अपने परिजनों के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे थे. यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता को जगदलपुर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया. वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में राजपरिवार और मां दंतेश्वरी मंदिर का विशेष संबंध देखने को मिलता है. निमंत्रण के बाद अष्टमी तिथि को माता की डोली को जगदलपुर रवाना करने की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की गई.
विशेष पूजा के बाद निकली डोली यात्रा
अष्टमी के दिन मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद शाम करीब चार बजे माता की डोली मंदिर प्रांगण से रवाना हुई. डोली को पुलिस जवानों द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद नगर में शोभायात्रा निकाली गई. इस दौरान श्रद्धालु ‘जय मां दंतेश्वरी’ के जयकारे लगाते हुए माता की डोली के साथ आगे बढ़ते रहे.
डोली यात्रा के दौरान मंदिर समिति और माझी-चालकी व्यवस्था से जुड़े सेवादारों ने विभिन्न स्थानों पर यात्रा को रोककर श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कराए. नगर के अलग-अलग हिस्सों में भक्तों ने फूल, नारियल और चुनरी अर्पित कर माता का आशीर्वाद लिया. पूरे मार्ग में आस्था और उत्साह का वातावरण बना रहा. श्रद्धालुओं के लिए माता की डोली के दर्शन करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
नगर की रक्षा का दायित्व बौद्ध राज देव को
मां दंतेश्वरी की डोली यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक जय स्तंभ चौक पर निभाई जाती है. मान्यता के अनुसार, जब माता की डोली यहां पहुंचती है, तब मां दंतेश्वरी नगर की रक्षा का दायित्व बौद्ध राज देव को सौंपकर बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर रवाना होती हैं. यह परंपरा दंतेवाड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
बस्तर दशहरा संपन्न होने के बाद जब मां दंतेश्वरी की डोली वापस दंतेवाड़ा लौटती है, तब माता बौद्ध राज देव के लिए भेंट लेकर आती हैं. इसके बाद निर्धारित पूजन स्थल पर नगर का दायित्व पुनः ग्रहण करती हैं और फिर अपने मंदिर धाम में प्रवेश करती हैं. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी पूरे सम्मान एवं आस्था के साथ निभाई जाती है.- विजेंद्र नाथ जिया, मंदिर पुजारी
52 शक्तिपीठों की मान्यता से जुड़ा मां दंतेश्वरी धाम
दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में विशेष स्थान प्राप्त है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 भाग होने पर उनका दंत इस क्षेत्र में गिरा था. इसी मान्यता के आधार पर इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा और देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा.
यह प्राचीन शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का भी प्रमुख केंद्र है. तेलंगाना, महाराष्ट्र और गढ़चिरौली क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु मां दंतेश्वरी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं. नवरात्र और दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं.
आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है डोली यात्रा
नवरात्र से लेकर बस्तर दशहरा तक मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है. माता की डोली का जगदलपुर प्रस्थान और फिर दशहरा संपन्न होने के बाद दंतेवाड़ा आगमन इस पूरे आयोजन को विशेष महत्व प्रदान करता है. बस्तर दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बस्तर की ऐतिहासिक विरासत, जनजातीय संस्कृति और गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक है. इस आयोजन में मां दंतेश्वरी की सहभागिता का विशेष महत्व है.