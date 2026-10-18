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बस्तर दशहरा में शामिल होने जगदलपुर रवाना हुईं मां दंतेश्वरी, नगर की रक्षा का जिम्मा बौद्ध राज देव को सौंपा, जानिए परंपरा

बस्तर दशहरा में शामिल होने जगदलपुर रवाना हुईं मां दंतेश्वरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. मां दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध दशहरा से जुड़ी एक और रस्म दंतेवाड़ा में आस्था और उत्साह के साथ निभाई गई. पंचमी में राजपरिवार की ओर से मिले निमंत्रण के बाद बस्तर दशहरा में शामिल होने मां दंतेश्वरी की पावन डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए रवाना हो गई है. शारदीय नवरात्र की अष्टमी के मौके पर पूरी श्रद्धा, राजकीय सम्मान (गार्ड ऑफ ऑनर) और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ माता को विदाई दी गई. इस दौरान पूरे नगर में माहौल भक्तिमय रहा और हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

पंचमी को राजपरिवार ने दिया था दशहरा का निमंत्रण परंपरा के अनुसार, शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि को बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव अपने परिजनों के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे थे. यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता को जगदलपुर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया. वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में राजपरिवार और मां दंतेश्वरी मंदिर का विशेष संबंध देखने को मिलता है. निमंत्रण के बाद अष्टमी तिथि को माता की डोली को जगदलपुर रवाना करने की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की गई.