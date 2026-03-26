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चैत्र नवरात्रि: बंगाल के फूलों से सजा मां छिन्नमस्तिका का दरबार, कोलकाता के कारीगरों ने दिया भव्य रूप

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर भव्य सजावट और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. नवरात्र के सातवें दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. जिसके बाद अहले सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है.

संध्या आरती में मां का भव्य श्रृंगार किया गया. मंदिर की सजावट लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है. दूर-दूर से भक्त पूजा अर्चना के लिए माता के दरबार आ रहे हैं. नवरात्रि की शुरुआत से ही कोलकाता से आए लगभग 17 कारीगरों की टीम मंदिर को भव्य रूप दे दिया है. मंदिर को कोलकाता से आए फूलों और विदेशी फूलों से सजाया गया है.

जानकारी देते मंदिर के पुजारी (Etv Bharat)

मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार को भव्य रूप दिया गया है, जिससे पूरा परिसर दिव्यता और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है. रंग-बिरंगे फूलों की सजावट से मंदिर परिसर महक उठा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वयं मां भगवती और भगवान शिव यहां विराजमान हों.

मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा बताया कि सुबह मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था. भक्त विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं. माता को आज विशेष भोग लगाया गया है. भव्य सजावट के बीच श्रद्धालु सेल्फी लेकर इस अद्भुत पल को संजोते भी नजर आए.