चैत्र नवरात्र में फूलों से सज रहा रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर, बंगाल के कारीगर दे रहे भव्य रूप
चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है.
Published : March 22, 2026 at 5:15 PM IST
रामगढ़ः चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा को फूलों से भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इस बार भी मंदिर को विशेष रूप से रंग-बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाया जा रहा है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा. इस बार मंदिर की सजावट में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ पूरे मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया जायेगा, जो श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र होगा.
देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहां आते हैं
वैसे तो पूरे वर्ष मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है. देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं और नौ दिनों तक पाठ, पूजा और हवन कर मां की आराधना करते हैं. सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में 'जय माता दी' के जयकारे गूंजते रहते हैं.
नवरात्र में भव्यता चरम पर होती है
मान्यता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार आने वाले हर भक्त की मनोकामना मां जरूर पूरी करती है, यही कारण है कि सालों भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है और नवरात्र में इसकी भव्यता अपने चरम पर होती है.
मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और मंदिर न्यास समिति के सदस्य शुभाशीष पंडा ने बताया कि 'नवरात्र के दौरान मां की आराधना का विशेष महत्व होता है. यहां सच्चे मन से पूजा करने वाले हर भक्त की मनोकामना मां पूर्ण करती है. इस बार सजावट को और भी भव्य बनाया जा रहा है ताकि भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो. चैत्र नवरात्र में यहां पूजा-अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है.
सजावट से मंदिर की सुंदरता और निखारती है
मंदिर को भव्य लुक देने वाले कोलकाता से आए कारीगर अमर सामंता जो अपनी टीम के साथ सजावट में जुटे हैं कहा कि 'हमारी 17 टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. इस बार पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. विभिन्न तरह के फूलों से तैयार शिवलिंग की आकृति और संपूर्ण सजावट मंदिर की सुंदरता को और निखार देगी. सजावट पूरी होने के बाद मंदिर की छटा देखने लायक होगी.'
मंदिर न्यास समिति और बंगाल के श्रद्धालुओं के सहयोग से हो रही यह भव्य सजावट धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है. सजावट पूरी होने के बाद फूलों की मनमोहक खुशबू और आकर्षक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगा. मंदिर की भक्त सजावट और भव्यता को अपने कैमरे में कैद कर सकेंगे.
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