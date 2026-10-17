नवरात्रि 2026 : वनांचल की वादियों में विराजी मां चांग देवी, 309 ज्योति कलशों से जगमगाया दरबार
एमसीबी जिले मां चांग देवी का दरबार है.माता सदियों से भक्तों की मनोकामना पूरी कर रही हैं.रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 6:38 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : घने जंगलों की हरियाली, प्रकृति की शांत वादियां, पक्षियों का कलरव और पहाड़ी अंचल की मनोरम छटा के बीच जब मां के जयकारे गूंजते हैं, तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है. मन में अटूट विश्वास और आंखों में माता के दर्शन की लालसा लिए श्रद्धालुओं का यही अद्भुत संगम इन दिनों एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र भगवानपुर स्थित प्राचीन मां चांग देवी मंदिर में देखने को मिल रही है.
309 ज्योति कलशों से आलोकित हुआ माता का दरबार
नवरात्रि के पावन अवसर पर माता का दरबार 309 ज्योति कलशों की रोशनी से जगमगा रहा है. जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन धार्मिक स्थल न केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी अपने भीतर समेटे हुए है. जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर और जनकपुर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर दूर-दराज के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है.
चांग देवी मंदिर का इतिहास
मां चांग देवी मंदिर का इतिहास करीब डेढ़ शताब्दी पुराना माना जाता है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, शुरुआती दौर में माता की मूर्ति एक पेड़ के नीचे विराजमान थी. उस समय बैगा समाज के लोग यहां श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करते थे. प्रकृति की गोद में स्थित इस स्थान पर समय के साथ श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती गई और धीरे-धीरे यह स्थल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया. मां चांग देवी को चांगभखार रियासत की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है. पीढ़ियों से चली आ रही पूजा-पद्धति और धार्मिक परंपराओं ने इस मंदिर को क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रखा है यहां की आस्था केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय इतिहास, जनजातीय परंपराओं और पूर्वजों से मिली विरासत का भी प्रतीक है.
प्रकृति की गोद में आस्था का अनुपम संगम
भगवानपुर का मां चांग देवी मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता के साथ-साथ प्राकृतिक परिवेश के लिए भी खास पहचान रखता है. चारों ओर फैले घने जंगल, हरियाली से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र और शांत वातावरण इस स्थान को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करते हैं. शहरों की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर यहां पहुंचकर श्रद्धालु प्रकृति की शांति के बीच माता के दर्शन करते हैं. सुबह के समय वनांचल की ताजी हवा और हरियाली के बीच मंदिर की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं का दृश्य मन को सुकून देने वाला होता है.
25 वर्षों से लगातार माता के दर्शन
श्रद्धालु ज्ञानलता शर्मा ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से लगातार मां चांग देवी के दर्शन करती आ रही हैं. माता के प्रति उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा है.उन्होंने कहा कि मां चांग देवी की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं.
माता के दरबार में पहुंचकर मन को शांति मिलती है. श्रद्धालुओं को विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत माता रानी पूरी करती हैं और भक्तों के दुख-दर्द दूर होते हैं.वर्षों से माता के प्रति उनकी श्रद्धा बनी हुई है और मां के दर्शन करना उनके लिए आस्था और आत्मिक संतोष का विषय है- ज्ञानलता शर्मा, श्रद्धालु
पुजारी बोले, दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु
मां चांग देवी मंदिर के पुजारी दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि माता के दरबार में दूर-दूर से श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. नवरात्रि के दौरान भक्तों की संख्या में विशेष वृद्धि होती है.
मां चांग देवी के प्रति लोगों का विश्वास बहुत गहरा है.भक्त यहां आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की प्रार्थना करते हैं. दूरस्थ वनांचल में स्थित होने के बावजूद श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना माता के प्रति उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है-दुर्ग प्रसाद मिश्रा, पुजारी
कई राज्यों से पहुंचते हैं भक्त
मंदिर के सेवादार श्यामलाल वर्मन ने बताया कि मां चांग देवी के दरबार में इस वर्ष 101 तेल ज्योति कलश और 208 घी ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं. इन 309 ज्योति कलशों के माध्यम से मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक वातावरण बना हुआ है. उन्होंने बताया कि माता के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
नवरात्रि के दौरान मां चांग देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है मंदिर परिसर में स्थापित 309 ज्योति कलश माता के दरबार की दिव्यता को और बढ़ा रहे हैं.इनमें 101 तेल ज्योति कलश और 208 घी ज्योति कलश शामिल हैं. भक्त माता के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.श्रद्धालुओं को विश्वास है कि माता रानी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती है- श्यामलाल वर्मन, सेवादार
आस्था, परंपरा और विरासत का जीवंत प्रतीक
मां चांग देवी मंदिर की विशेषता केवल इसकी प्राचीनता और नवरात्रि में उमड़ने वाली भीड़ तक सीमित नहीं है. यह मंदिर वनांचल की लोकसंस्कृति, बैगा समाज की परंपराओं और चांगभखार रियासत के ऐतिहासिक गौरव से भी जुड़ा हुआ है.लगभग डेढ़ शताब्दी से चली आ रही पूजा परंपरा ने इस स्थल को पीढ़ियों की श्रद्धा से जोड़ रखा है. नवरात्रि में स्थापित सैकड़ों ज्योति कलश, माता का विशेष श्रृंगार, महाआरती और दूर-दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालु इस धार्मिक परंपरा की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.
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