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नवरात्रि 2026 : वनांचल की वादियों में विराजी मां चांग देवी, 309 ज्योति कलशों से जगमगाया दरबार

वनांचल की वादियों में विराजी मां चांग देवी ( Etv Bharat )

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : घने जंगलों की हरियाली, प्रकृति की शांत वादियां, पक्षियों का कलरव और पहाड़ी अंचल की मनोरम छटा के बीच जब मां के जयकारे गूंजते हैं, तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है. मन में अटूट विश्वास और आंखों में माता के दर्शन की लालसा लिए श्रद्धालुओं का यही अद्भुत संगम इन दिनों एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र भगवानपुर स्थित प्राचीन मां चांग देवी मंदिर में देखने को मिल रही है.

नवरात्रि के पावन अवसर पर माता का दरबार 309 ज्योति कलशों की रोशनी से जगमगा रहा है. जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन धार्मिक स्थल न केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी अपने भीतर समेटे हुए है. जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर और जनकपुर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर दूर-दराज के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है.

वनांचल की वादियों में विराजी मां चांग देवी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चांग देवी मंदिर का इतिहास

मां चांग देवी मंदिर का इतिहास करीब डेढ़ शताब्दी पुराना माना जाता है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, शुरुआती दौर में माता की मूर्ति एक पेड़ के नीचे विराजमान थी. उस समय बैगा समाज के लोग यहां श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करते थे. प्रकृति की गोद में स्थित इस स्थान पर समय के साथ श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती गई और धीरे-धीरे यह स्थल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया. मां चांग देवी को चांगभखार रियासत की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है. पीढ़ियों से चली आ रही पूजा-पद्धति और धार्मिक परंपराओं ने इस मंदिर को क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रखा है यहां की आस्था केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय इतिहास, जनजातीय परंपराओं और पूर्वजों से मिली विरासत का भी प्रतीक है.

ज्योति कलशों से जगमगाया दरबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रकृति की गोद में आस्था का अनुपम संगम

भगवानपुर का मां चांग देवी मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता के साथ-साथ प्राकृतिक परिवेश के लिए भी खास पहचान रखता है. चारों ओर फैले घने जंगल, हरियाली से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र और शांत वातावरण इस स्थान को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करते हैं. शहरों की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर यहां पहुंचकर श्रद्धालु प्रकृति की शांति के बीच माता के दर्शन करते हैं. सुबह के समय वनांचल की ताजी हवा और हरियाली के बीच मंदिर की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं का दृश्य मन को सुकून देने वाला होता है.

मां चांग देवी के दरबार में ज्योति कलश की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

25 वर्षों से लगातार माता के दर्शन

श्रद्धालु ज्ञानलता शर्मा ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से लगातार मां चांग देवी के दर्शन करती आ रही हैं. माता के प्रति उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा है.उन्होंने कहा कि मां चांग देवी की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं.

309 ज्योति कलशों से जगमगाया दरबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माता के दरबार में पहुंचकर मन को शांति मिलती है. श्रद्धालुओं को विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत माता रानी पूरी करती हैं और भक्तों के दुख-दर्द दूर होते हैं.वर्षों से माता के प्रति उनकी श्रद्धा बनी हुई है और मां के दर्शन करना उनके लिए आस्था और आत्मिक संतोष का विषय है- ज्ञानलता शर्मा, श्रद्धालु

माता के मंदिर में लगी भक्तों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुजारी बोले, दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु