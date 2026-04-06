डोडीताल में मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट विधि विधान से खुले, यहां भगवान गणेश का हुआ था जन्म
भगवान गणेश की जन्म स्थली माने जाने वाले डोडीताल स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुले,चारधाम यात्रा से 13 दिन पहले खोले जाते हैं कपाट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 6, 2026 at 10:54 PM IST
उत्तरकाशी: भगवान गणेश की जन्म स्थली माने जाने वाले डोडीताल स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट विधि विधान एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए हैं. अब 6 महीने तक श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर सकते हैं. कपाट खुलने के मौके पर कई श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने मां अन्नपूर्ण के साथ ही भगवान गणेश के दर्शन किए. साथ ही वहां पड़ी बर्फबारी का लुप्त उठाया.
विधि विधान के साथ खुले मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट: बता दें कि अगोड़ा गांव से डोडीताल मंदिर समिति समेत अस्सी गंगा घाटी और विभिन्न गांवों से श्रद्धालु देव निशानों के साथ डोडीताल के लिए रवाना हुए. श्रद्धालु बर्फबारी के बीच करीब 15 किमी का ट्रेक कर वहां पर पहुंचे.
जहां बैशाख माह की कृष्ण चतुर्थी पर अभिजीत मूहूर्त में पूर्वाहन 11 बजकर 15 मिनट पर विधिविधान के डोडीताल स्थित अन्नपूर्णा देवी और गणेश भगवान के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खेाल दिए गए. इस दौरान देव निशानों के साथ ही श्रद्धालुओं ने वहां पर करीब एक किमी क्षेत्र में फैली पार्वती सरोवर झील में पवित्र स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की.
चारधाम यात्रा से 13 दिन पहले खोले जाते हैं कपाट: वहीं, डोडीताल मंदिर के पुजारी संतोष खंडूड़ी ने बताया कि हर साल चारधाम यात्रा से 13 दिन पहले गणेश भगवान और उनकी माता पार्वती अन्नपूर्णा के मंदिर कपाट खोले जाते हैं. वैदिक परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है. इसलिए चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व यहां पर गणेश जी के मंदिर के कपाट खोलकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है.
भगवान गणेश की जन्मभूमि भी है डोडीताल: वहां पर 6 महीने तक संचालित होने वाली यात्रा को सुगम, सुरक्षित चलने के लिए गणेश भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है. उन्होंने कहा कि मां अन्नपूर्णा की सच्चे दिल से साधना करने से धन संपत्ति, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है. डोडीताल को गणेश जन्मभूमि भी कहा जाता है. इसलिए मां अन्नपूर्णा के साथ यहां पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी 6 महीने तक होती है.
कैसे पहुंचे डोडीताल? जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से डोडीताल करीब 32 किमी की दूरी पर स्थित है. अगोड़ा गांव तक 15 किमी की दूरी वाहन से तय की जा सकती है. जिसके बाद करीब 16 किमी पैदल दूरी तय करनी पड़ती है. जहां एक छोटा प्राचीन मां अन्नपूर्णा का मंदिर है. इसके पास ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है.
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