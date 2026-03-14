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सिलेंडर क्राइसिस से काशी में बंद हुई मां अन्नपूर्णा की रसोई, 26 सालों में पहली बार लगा काशी अन्न क्षेत्र पर ताला

वाराणसी: मां अन्नपूर्णा मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर की कमी के कारण रसोई चलाने में कठिनाई हो रही है. मंदिर की एक शाखा में तो भोजन वितरण भी बंद कर दिया गया है, हजारों भक्त मायूस होकर वापस लौट रहे हैं. महंत शंकर पूरी ने कहा कि ऑप्शनल सिस्टम देखा जा रहा है जल्द ही भक्तों को प्रसाद मिलेगा.

मंदिर के महंत शंकर पुरी ने बताया कि अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से 2 अलग-अलग जगह पर अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं. जिसमें 25 से 30000 लोगों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन कराया जाता है. सुबह से शाम तक ये यूनिट निरंतर चलती है. दो में से एक यूनिट आज बंद हो चुकी है और दूसरी यूनिट भी सिलेंडर की कमी की वजह से शाम तक बंद हो जाएगी.

उनका कहना है कि पहले तो सिलेंडर एक दो मिल भी जा रहे थे लेकिन बीते 3 दिनों से एक भी सिलेंडर हमें नहीं मिला है. जिसकी वजह से हमें एक यूनिट बंद करनी पड़ी है और दूसरी भी बंद होने के कगार पर है. उनका कहना है कि ये स्थान गरीबों जरूरतमंदों के साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. माता अन्नपूर्णा काशी में अन्न देती हैं और उनकी ही रसोई काशी में गैस की कमी के कारण बंद हो गई है.