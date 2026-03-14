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सिलेंडर क्राइसिस से काशी में बंद हुई मां अन्नपूर्णा की रसोई, 26 सालों में पहली बार लगा काशी अन्न क्षेत्र पर ताला

काशी में 2 अलग-अलग जगह पर चलाए जाते हैं अन्न क्षेत्र, 25 से 30000 लोग हर रोज करते हैं निशुल्क भोजन.

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सिलेंडर बनता जा रहा मुसीबत, काशी में बंद हुई मां अन्नपूर्णा की रसोई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 5:57 PM IST

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वाराणसी: मां अन्नपूर्णा मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर की कमी के कारण रसोई चलाने में कठिनाई हो रही है. मंदिर की एक शाखा में तो भोजन वितरण भी बंद कर दिया गया है, हजारों भक्त मायूस होकर वापस लौट रहे हैं. महंत शंकर पूरी ने कहा कि ऑप्शनल सिस्टम देखा जा रहा है जल्द ही भक्तों को प्रसाद मिलेगा.

मंदिर के महंत शंकर पुरी ने बताया कि अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से 2 अलग-अलग जगह पर अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं. जिसमें 25 से 30000 लोगों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन कराया जाता है. सुबह से शाम तक ये यूनिट निरंतर चलती है. दो में से एक यूनिट आज बंद हो चुकी है और दूसरी यूनिट भी सिलेंडर की कमी की वजह से शाम तक बंद हो जाएगी.

उनका कहना है कि पहले तो सिलेंडर एक दो मिल भी जा रहे थे लेकिन बीते 3 दिनों से एक भी सिलेंडर हमें नहीं मिला है. जिसकी वजह से हमें एक यूनिट बंद करनी पड़ी है और दूसरी भी बंद होने के कगार पर है. उनका कहना है कि ये स्थान गरीबों जरूरतमंदों के साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. माता अन्नपूर्णा काशी में अन्न देती हैं और उनकी ही रसोई काशी में गैस की कमी के कारण बंद हो गई है.

स्वर्गीय महंत त्रिभुवन पुरी ने 1997 में पूड़ी सब्जी की शुरुआत मंदिर प्रांगण से की थी. साल 2003 में कालिका गली में बने भवन सुचारू रूप से बैठाकर भोजन प्रसाद खिलाने की व्यवस्था की गई. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्कालीन महंत रामेश्वर पुरी ने साल 2014 में बांसफाटक स्थित गली में दूसरी शाखा की शुरुआत कराई थी.

दान के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन की व्यवस्था है. काशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र के नाम से चेक या डीडी भक्त लोग भेजते हैं. बीते कुछ महीने पहले अंबानी परिवार ने 1 करोड़ का चेक दान में दिया था. सभी डोनेशन 80 G के तहत लिया जाता है. साउथ के बहुत बड़े-बड़े दानदाता हैं जो यहां दान करते हैं. जिनका हर साल एक निर्धारित समय में दान आता है.

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