गंगरेल मड़ई विशेष: मां अंगारमोती से संतान सुख की कामना, 1600 महिलाएं पहुंचीं, 52 गांवों के देवी-देवताओं का भी आगमन
मां अंगारमोती के दरबार में दूर-दूर से पहुंचीं महिलाएं, मांगी संतान की कामना, 52 गांवों के देवी-देवताओं की उपस्थिति, संवाददाता अभिषेक मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 2:36 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में मड़ई की अपनी एक अलग पहचान है. मड़ई यानी मेला... लेकिन ये मड़ई आम मेला की तरह सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. ये संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम है. हर मड़ई में अलग-अलग मान्यता और गांवों के देवी-देवता शामिल होते हैं. ऐसी ही एक मड़ई है धमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगारमोती मंदिर की मड़ई.
दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को आयोजित होने वाली इस पारंपरिक मड़ई में 52 गांवों के देवी-देवताओं का आगमन होता है. यहां संतान सुख की कामना लेकर पहुंचने वाली महिलाओं की श्रद्धा गंगरेल मड़ई को विशेष पहचान देती है. धमतरी जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से भी महिलाएं अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुंचती हैं. देखिए ये खास रिपोर्ट
52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी हैं मां अंगारमोती
गंगरेल बांध के किनारे वनों से घिरे मंदिर में विराजित मां अंगारमोती को क्षेत्र के 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार, माता का प्राचीन स्थान चंवर गांव के आसपास महानदी और सूखी नदी के बीच स्थित क्षेत्र में था. उस समय आसपास के गांवों के लोग माता की पूजा-अर्चना करते थे और हर शुभ कार्य से पहले उनका आशीर्वाद लेते थे. गंगरेल बांध के निर्माण के दौरान क्षेत्र के कई गांव डूब प्रभावित हुए और ग्रामीणों को अपने पुराने निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा. इसी दौरान मां अंगारमोती को भी उनके प्राचीन स्थान से गंगरेल के किनारे पुनर्स्थापित किया गया. इसके बाद से माता की पूजा-अर्चना और पारंपरिक मड़ई का आयोजन यहां निरंतर होता आ रहा है. आज भी 52 गांवों के देवी-देवताओं का माता के दरबार में पहुंचना पुराने गांवों, उनकी संस्कृति और सामूहिक आस्था से जुड़ी परंपरा का प्रतीक माना जाता है.
खुले बालों में पहुंचती हैं महिलाएं
मां अंगारमोती को लेकर क्षेत्र में एक विशेष मान्यता प्रचलित है कि माता कुंवारी थीं. इसी विश्वास के चलते मड़ई में संतान की कामना लेकर पहुंचने वाली महिलाएं खुले बालों में माता के दरबार आती हैं. हाथों में नारियल, फूल और अगरबत्ती लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है. मंदिर परिसर में धीरे-धीरे महिलाओं की लंबी कतार लग जाती है. हर महिला के मन में अपनी अलग मनोकामना और माता के प्रति गहरी श्रद्धा होती है. कोई वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रही होती है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद लेकर माता के सामने शीश नवाती है. इस दौरान महिलाएं पारंपरिक पूजा विधि में शामिल होकर माता से आशीर्वाद मांगती हैं.
पंजीयन में दोगुनी वृद्धि
मां अंगारमोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवराखन लाल मरई ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष महिलाओं के पंजीयन में काफी वृद्धि हुई है. पिछले साल करीब 800 महिलाओं ने पंजीयन कराया था, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 1600 हो गई है. उन्होंने कहा कि माता के प्रति लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ रही है और अब दूसरे राज्यों से भी महिलाएं यहां पहुंच रही हैं. मरई के अनुसार, मड़ई में 52 गांवों के देवी-देवताओं का शामिल होना इस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है. यह आयोजन क्षेत्र की पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है.
मड़ई में निभाई जाती है पारंपरिक परण की रस्म
गंगरेल मड़ई की सबसे खास पहचान संतान प्राप्ति की कामना से जुड़ी पारंपरिक परण की रस्म है. मान्यता के अनुसार, महिलाएं मंदिर परिसर में जमीन पर पेट के बल लेटकर माता से संतान सुख की प्रार्थना करती हैं. इसके बाद बैगा और देवी-देवताओं की पारंपरिक सेवा से जुड़ी टोली उनके ऊपर से गुजरती है. श्रद्धालु इसे माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की एक विशेष परंपरा मानते हैं. यह रस्म केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था का हिस्सा है. इस दौरान ढोल-नगाड़ों की आवाज, देवी-देवताओं की उपस्थिति और श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है. दूर-दूर से पहुंची महिलाएं इस परंपरा में शामिल होने के लिए घंटों इंतजार करती हैं.
आस्था के साथ आदिवासी संस्कृति का जीवंत स्वरूप
गंगरेल मड़ई केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और सामुदायिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. गांवों के देवी-देवताओं का एक स्थान पर जुटना, बैगा और पुजारियों की पारंपरिक भूमिका, लोक वाद्ययंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की सहभागिता इस आयोजन को विशिष्ट बनाती है. मड़ई की परंपरा में गांवों की एकजुटता, प्रकृति के प्रति सम्मान और देवी-देवताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव भी जुड़ा हुआ है. आदिवासी समाज में मड़ई को केवल पूजा तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक मेल-मिलाप और सांस्कृतिक पहचान का भी अवसर होता है.
दूर-दूर से पहुंचती हैं श्रद्धालु महिलाएं
मां अंगारमोती की मान्यता अब धमतरी जिले तक सीमित नहीं रह गई है. छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों से भी महिलाएं यहां पहुंचती हैं. संतान की कामना लेकर आने वाली महिलाओं के लिए यह मड़ई भावनात्मक और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होती है. सुबह से ही मंदिर परिसर में नारियल, फूल और अगरबत्ती लेकर पहुंचती महिलाओं की कतारें इस आयोजन की विशेष तस्वीर बन जाती हैं. हर चेहरे पर उम्मीद, मन में विश्वास और माता के प्रति समर्पण दिखाई देता है.
गंगरेल बांध के किनारे आयोजित होने वाली मां अंगारमोती की मड़ई आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को सहेजे हुए है.