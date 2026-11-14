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गंगरेल मड़ई विशेष: मां अंगारमोती से संतान सुख की कामना, 1600 महिलाएं पहुंचीं, 52 गांवों के देवी-देवताओं का भी आगमन

मां अंगारमोती के दरबार में दूर-दूर से पहुंचीं महिलाएं, मांगी संतान की कामना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: छत्तीसगढ़ में मड़ई की अपनी एक अलग पहचान है. मड़ई यानी मेला... लेकिन ये मड़ई आम मेला की तरह सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. ये संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम है. हर मड़ई में अलग-अलग मान्यता और गांवों के देवी-देवता शामिल होते हैं. ऐसी ही एक मड़ई है धमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगारमोती मंदिर की मड़ई.

दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को आयोजित होने वाली इस पारंपरिक मड़ई में 52 गांवों के देवी-देवताओं का आगमन होता है. यहां संतान सुख की कामना लेकर पहुंचने वाली महिलाओं की श्रद्धा गंगरेल मड़ई को विशेष पहचान देती है. धमतरी जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से भी महिलाएं अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुंचती हैं. देखिए ये खास रिपोर्ट