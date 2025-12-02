ETV Bharat / state

यूपी के युवक ने रेवाड़ी में की खुदकुशी, MA की पढ़ाई कर रहा था, नौकरी की चिंता से था परेशान

यूपी के एटा के रहने वाले एमए के स्टूडेंट ने हरियाणा के रेवाड़ी में खुदकुशी कर ली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

MA student from Etah UP committed suicide in Rewari railway colony
यूपी के युवक ने रेवाड़ी में की खुदकुशी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 7:33 PM IST

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के रेलवे कॉलोनी में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा.

यूपी के युवक ने की खुदकुशी : मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गांव श्यौराई निवासी 24 वर्षीय नितिन के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक नितिन ग्रेजुएशन के बाद एमए की पढ़ाई कर रहा था और सरकारी नौकरी पाने की कोशिशों में लगा था. कई परीक्षाएं देने के बावजूद कुछ अंकों से रह जाने के कारण वो मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा था. परिवार वालों ने बताया कि नितिन पहले भी एक-दो बार बिना बताए घर से निकल चुका था, लेकिन लौट आता था. इस बार वो 26 नवंबर को घर से निकल गया और फिर उसकी आत्महत्या की सूचना मिली.

मामले की जांच कर रही पुलिस : जांच अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे कंट्रोल रूम को रेलवे कॉलोनी में शराब के ठेके के पास एक युवक की खुदकुशी की जानकारी मिली. पुलिस ने तुरंत सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया और शव को रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

