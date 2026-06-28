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E-20 के जवाब में 'M-20', एथेनॉल नीति के खिलाफ जानिए क्या है पशुपालकों का 'M-20' फॉर्मूला

प्रतीकात्मक विरोध के तहत एम-20 दूध उन भाजपा मंत्रियों को भेजा जाएगा, जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति का समर्थन कर रहे हैं.

E-20 के जवाब में 'M-20
E-20 के जवाब में M-20 (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 12:40 PM IST

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जयपुर : केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E-20) नीति के विरोध में अब राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों ने नया विरोध अभियान शुरू किया है. जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति ने 'M-20 आंदोलन' की घोषणा करते हुए कहा कि ये अभियान एथेनॉल मिश्रण नीति के खिलाफ किसानों, युवाओं और आम नागरिकों की आवाज बनेगा. समिति का दावा है कि इस आंदोलन के जरिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी.

दूध-पानी के मिश्रण से सरकार की नीति पर सवाल : जिस तरह सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को E-20 नीति का हिस्सा बनाया है, उसी तर्ज पर किसानों ने दूध और पानी के मिश्रण को 'एम-20' नाम देकर विरोध का प्रतीक बनाया है. जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमन यादव ने बताया कि एम-0 केवल पानी, एम-20 में 20 प्रतिशत पानी मिला दूध, एम-50 में आधा दूध-आधा पानी और एम-100 शुद्ध दूध का प्रतीक है. इन मिश्रणों को मंत्रियों को सौंपकर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा.

दूध-पानी के मिश्रण से सरकार की नीति पर सवाल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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भाजपा मंत्रियों को भेजा जाएगा 'एम-20 दूध' : समिति ने घोषणा की है कि प्रतीकात्मक विरोध के तहत एम-20 दूध उन भाजपा मंत्रियों को भेजा जाएगा, जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति का समर्थन कर रहे हैं. यादव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकार तक किसानों की चिंता और विरोध का संदेश पहुंचाना है. M-20 के माध्यम से सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि यदि किसी उत्पाद में मिलावट को नीति का हिस्सा बनाया जा सकता है तो उसके प्रभावों और जनता की भावनाओं पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए.

दूध-पानी के मिश्रण को बनाया विरोध का प्रतीक ( प्रतीकात्मक फोटो)
दूध-पानी के मिश्रण को बनाया विरोध का प्रतीक ( प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान से राष्ट्रीय अभियान बनाने की तैयारी : संघर्ष समिति का कहना है कि ये आंदोलन केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा. विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों, पशुपालक समूहों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से संपर्क कर इसे राष्ट्रीय स्तर के जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा. समिति का दावा है कि एथेनॉल नीति को लेकर देशभर में असंतोष है, जिसे संगठित मंच देने का प्रयास किया जाएगा. रमन यादव ने बताया कि हाल ही में जयपुर के दुग्ध उत्पादकों ने एम-0, एम-20, एम-50 और एम-100 नाम से दूध-पानी के मिश्रण का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था.

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एथेनॉल नीति के विरोध में पशुपालक
एथेनॉल नीति के विरोध में पशुपालक (ETV Bharat Jaipur)

सरकार से नीति वापस लेने और जांच की मांग : इस विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ और देशभर में चर्चा का विषय बना. समिति का कहना है कि इसी जनसमर्थन ने उन्हें इस आंदोलन को औपचारिक रूप से शुरू करने की प्रेरणा दी. समिति ने केंद्र सरकार से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस नीति से लाभान्वित व्यक्तियों, कंपनियों, निर्णय प्रक्रिया से जुड़े लोगों के हितों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए. उनका कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और जनता के सामने तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे.

दूध-पानी मिलाकर दर्ज कराया विरोध
दूध-पानी मिलाकर दर्ज कराया विरोध (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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