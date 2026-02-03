वाराणसी में चलेगा एम-आर टीकाकरण अभियान, 5 से 10 साल तक के बच्चों को लगेगा अतिरिक्त डोज
16 से 27 फरवरी तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलेगा. जिन बच्चों को पहले टीका लग चुका है, उन्हें भी बोस्टर डोज लगेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 3:38 PM IST
वाराणसी : खसरा-रूबेला (एम-आर) टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. यह विशेष अभियान 16 से 27 फरवरी, 2026 तक चलेगा. जिले में कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों एवं मदरसा के बच्चों को टीका लगाया जाएगा. इस अभियान में 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को एम-आर टीका का अतिरिक्त डोज लगाया जाएगा, भले ही इस अभियान से पहले बच्चों को टीका लगाया जा चुका हो.
एम-आर टीकाकरण अभियान को लेकर सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नोडल अधिकारी नामित कर करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अभियान से पहले तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय बैठकें आयोजित कर माइक्रो प्लान पर विस्तार से चर्चा की जाए, ताकि अभियान का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. टीकाकरण से एक से दो दिन पहले विद्यालय स्तर पर डॉक्टरों, शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, जिससे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न हो.
खसरा और रूबेला दोनों ही खतरनाक संक्रामक रोग : जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसएस कनौजिया ने बताया कि खसरा और रूबेला दोनों ही अत्यंत संक्रामक रोग हैं, जो बच्चों में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकते हैं. एम-आर टीका बच्चों को रोगों से सुरक्षित रखने में अत्यंत प्रभावी एवं सुरक्षित है. खसरा से निमोनिया, डायरिया, कुपोषण और दृष्टिहीनता जैसी जटिलताएं हो सकती हैं. वहीं, रूबेला संक्रमण गर्भवती महिलाओं में होने पर जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकता है.
एम-आर टीकाकरण से बच्चे होंगे सुरक्षित : मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश प्रसाद ने कहा कि एम-आर टीकाकरण के माध्यम से न केवल बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है, बल्कि समाज को भी इन रोगों से मुक्त बनाया जा सकता है. उन्होंने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन एवं समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि जिले को खसरा-रूबेला मुक्त बनाया जा सके. बता दें कि खसरा में तेज बुखार, खांसी और बहती नाक, आंखें लाल होना, चेहरे व शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.
यह भी पढ़ें : BJP विधायक बृजभूषण राजपूत बोले- बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं