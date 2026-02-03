ETV Bharat / state

वाराणसी में चलेगा एम-आर टीकाकरण अभियान, 5 से 10 साल तक के बच्चों को लगेगा अतिरिक्त डोज

वाराणसी : खसरा-रूबेला (एम-आर) टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. यह विशेष अभियान 16 से 27 फरवरी, 2026 तक चलेगा. जिले में कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों एवं मदरसा के बच्चों को टीका लगाया जाएगा. इस अभियान में 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को एम-आर टीका का अतिरिक्त डोज लगाया जाएगा, भले ही इस अभियान से पहले बच्चों को टीका लगाया जा चुका हो.

एम-आर टीकाकरण अभियान को लेकर सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नोडल अधिकारी नामित कर करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अभियान से पहले तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय बैठकें आयोजित कर माइक्रो प्लान पर विस्तार से चर्चा की जाए, ताकि अभियान का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. टीकाकरण से एक से दो दिन पहले विद्यालय स्तर पर डॉक्टरों, शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, जिससे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न हो.

खसरा और रूबेला दोनों ही खतरनाक संक्रामक रोग : जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसएस कनौजिया ने बताया कि खसरा और रूबेला दोनों ही अत्यंत संक्रामक रोग हैं, जो बच्चों में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकते हैं. एम-आर टीका बच्चों को रोगों से सुरक्षित रखने में अत्यंत प्रभावी एवं सुरक्षित है. खसरा से निमोनिया, डायरिया, कुपोषण और दृष्टिहीनता जैसी जटिलताएं हो सकती हैं. वहीं, रूबेला संक्रमण गर्भवती महिलाओं में होने पर जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकता है.