ETV Bharat / state

अफगानिस्तानी विदेश मंत्री के स्वागत का गीतकार जावेद अख्तर ने किया विरोध; देवबंद के उलमा बोले- मेहमानवाजी हिन्दुस्तानी संस्कृति

जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके कहा है कि अफगानी मंत्री का दारुल उलूम देवबंद में स्वागत...आतंकवाद को समर्थन देना है.

Etv Bharat
गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर देवबंदी उलमा ने किया पलटवार. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:49 AM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 10:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद में स्वागत हुआ तो बहस छिड़ गई है. मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत की आलोचना की है. उन्होंने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के प्रतिनिधि को सम्मान देने वाला कदम बताते हुए शर्मिंदगी जताई है. साथ ही स्वागत की भी निंदा की है.

जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके कहा है कि अफगानी मंत्री का दारुल उलूम देवबंद में स्वागत...आतंकवाद को समर्थन देना है. गीतकार जावेद अख्तर के बयान के बाद देवबंदी उलमा ने पलटवार किया है. देवबंद के धर्मगुरु और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जावेद अख्तर पर पलटवार किया है.

उन्होंने कहा कि "देवबंद ने किसी आतंकवादी संगठन का नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत किया, जो भारत सरकार की विदेश नीति के तहत एक आधिकारिक अतिथि के रूप में आए थे. जिसे कुछ लोग 'शर्म' कह रहे हैं, वह दरअसल भारतीय संस्कृति की पहचान है."

"जावेद अख्तर का देवबंद के आतिथ्य को आतंकवाद का समर्थन बताने का आरोप मूर्खतापूर्ण है. जो लोग आज हम पर तंज कस रहे हैं, वे शायद यह नहीं जानते कि अतिथि क्या होता है. कारी इशहाक गोरा ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि अतिथियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे उनका धर्म, जाति या देश कुछ भी हो. दारुल उलूम देवबंद ने वही किया जो एक सम्मानित भारतीय करता आ रहा है."

11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी सहारनपुर के देवबंद स्थित विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम पहुंचे थे. दारुल उलूम प्रबंधन की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया था. "हदीद ए सनद" की उपाधि से भी नवाजा गया था.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के स्वागत को देखकर गीतकार जावेद अख्तर भड़क गए थे. उन्होंने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा कि "मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, जब मैं दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन, तालिबान के एक प्रतिनिधि को उन्हीं लोगों द्वारा दिए जा रहे सम्मान और स्वागत को देखता हूं जो विभिन्न मंचों पर हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं. यह वही तालिबान है, जिसने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया."

इसको लेकर देवबंद के धर्मगुरु और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने बयान जारी किया. उन्होंने कहा "इस स्वागत का मतलब यह नहीं है कि देवबंद या भारतीय मुसलमान तालिबान की हर नीति से सहमत हैं. हम लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध को कभी भी उचित नहीं ठहराते. इस्लाम ने ज्ञान को हर पुरुष और महिला के लिए अनिवार्य बनाया है. लेकिन बातचीत और सुधार के रास्ते बंद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है."

उन्होंने जावेद अख्तर के बयान को भावनात्मक और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया. कहा, जो लोग टीवी स्टूडियो में बैठकर हर मुद्दे पर भाषण देते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि देवबंद सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, ज्ञान और नैतिकता का प्रतीक है. एक सभा या स्वागत से देवबंद का इतिहास नहीं मिट जाता.

उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए, दूसरों के शोर का नहीं. मेहमानों का सम्मान हमारी रगों में है. सुधार की आवाज हमारे दिलों में है. सच्ची हिंदुस्तानियत दोनों को साथ लेकर चलना है.

ये भी पढ़ेंः अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद में स्वागत, मुत्तकी को देखने के लिए उमड़ी भीड़

Last Updated : October 15, 2025 at 10:57 AM IST

TAGGED:

ULAMA VS JAVED AKHTAR
SAHARANPUR NEWS
DEOBAND NEWS
AFGHAN MINISTER AMIR KHAN MUTTAKI
LYRICIST JAVED AKHTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.