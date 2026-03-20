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यूपी के नए DGP बनेंगे एलवीए देव कुमार, 1994 बैच के हैं IPS अधिकारी

आईपीएस अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार को मिला प्रमोशन. ( Photo Credit; ETV Bharat )