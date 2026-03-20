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यूपी के नए DGP बनेंगे एलवीए देव कुमार, 1994 बैच के हैं IPS अधिकारी

राज्यपाल की ओर से जारी आदेश पर अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने शुक्रवार देर रात नियुक्ति की घोषणा की है.

आईपीएस अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार को मिला प्रमोशन.
आईपीएस अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार को मिला प्रमोशन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:23 PM IST

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लखनऊ : 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे. राज्यपाल की ओर से जारी आदेश पर अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने शुक्रवार देर रात नियुक्ति की घोषणा की है.

उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किये जा रहे थे. जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवालिया निशान लग रहा था. एलवीए देव कुमार से पहले राजीव कृष्ण को भी कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था. इससे पहले प्रशांत कुमार भी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्यरत थे.

1994 बैच के आईपीएस अधिकारी एलवी एंटोनी देव कुमार वर्तमान में एडीजी रूल एंड मैन्युअल के पद पर कार्यरत थे.

राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एलवीए देवकुमार, आईपीएस-आरआर-1994 (उत्तराखंड संवर्ग) को एक मार्च 2026 से पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे-मैटिक्स लेवल-16, रु-2,05,400-2,24,400) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है. आदेश में यह भी लिखा गया है कि एलवीए देवकुमार, आईपीएस-आरआर-1994 का तैनाती-आदेश अलग से जारी किया जायेगा.

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