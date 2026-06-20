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दिल्ली: लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, असम के रास्ते पूर्वोत्तर में होती थी सप्लाई

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक अंतरराज्यीय मार्केट में करीब 60 लग्जरी गाड़ियां बेच दी हैं.

लग्जरी गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश
लग्जरी गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 6:08 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-58 थाना पुलिस ने पुलिस ने आज शनिवार को अंतरराज्यीय लग्जरी वाहन चोरों के एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई तीन लग्जरी गाड़ियां (थार, क्रेटा, ईको स्पोर्ट) और एक नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद किया है. इस गिरोह का नेटवर्क असम से होते हुए मिजोरम और त्रिपुरा तक फैला हुआ था. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इंजन और चेचिस नंबर को टेम्पड कर देते थे.

पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों चोर नीरज शर्मा और अजय सरकार बहुत ही शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर-58 पुलिस की टीम ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलया था और करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सेक्टर-54 खरगोश पार्क के पास दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लग्जरी वाहन चोरी की वारदातों को कबूल किया.

मनीषा सिंह, एडिशनल डीसीपी नोएडा (ETV Bharat)

लग्जरी गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नीरज शर्मा उत्तराखंड का रहने वाला है, उसका साथी अजय सरकार पश्चिम बंगाल निवासी है, दोनों से पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये दोनो बहुत ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे. ये लोग दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटरों के बाहर जाकर गार्ड रूम के आसपास रेकी करते थे. वहां से वे चाबी के संबंध में जानकारी जुटाकर गार्ड को गुमराह करते और चाबी चुराकर शो-रूम के बाहर खड़ी गाड़ियों को उड़ा देते थे.

थार, क्रेटा और ईको स्पोर्ट बरामद

वाहन चोरी करने के बाद, आरोपी उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर को टैम्पर (बदल) कर देते थे. इसके बाद वे असम बॉर्डर के पास के डीलरों से संपर्क करते और इन चोरी की गाड़ियों को मिजोरम व त्रिपुरा में बेच देते थे. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह ने अब तक अंतरराज्यीय मार्केट में करीब 60 लग्जरी गाड़ियां बेच दी हैं.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर तीन चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं, महिंद्रा थार को नोएडा के सेक्टर-59 से, बिना नंबर प्लेट क्रेटा दिल्ली के कीर्ति नगर से चोरी से और सफेद रंग ईको स्पोर्ट को इन लोगो ने दिल्ली से चोरी किया था. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 315 बोर का नाजायज तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के अन्य साथियों और पूर्वोत्तर में मौजूद उनके डीलरों की तलाश में जुट गई है.

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