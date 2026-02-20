ETV Bharat / state

फिर लौटेगा चुनार किले का राजसी वैभव; जानें क्या है पर्यटन विभाग की प्लानिंग

हमारा उद्देश्य है कि इस धरोहर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए यहां विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाएं, ताकि पूर्वांचल में टूरिज्म का एक नया दौर शुरू हो सके. साथ ही रिवर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले.

पीपीपी मॉडल पर होगा तैयार: पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि चुनार का किला केवल स्मारक नहीं बल्कि सदियों का इतिहास जीवंत रखता है. आज भी हर चंद्रकांता और उनसे जुड़ी कहानियां आकर्षित करती हैं.

करीब 700 करोड़ की लागत से यहां लग्जरी होटल और म्यूजियम तैयार होगा. इससे न केवल वाराणसी पहुंचने वाले पर्यटकों को एक नया डेस्टिनेशन मिलेगा, बल्कि रिवर टूरिज्म भी बूस्ट होगा.

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार काशी और पूर्वांचल के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रही है. इसी के तहत मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले को फिर से विकसित किया जा रहा है.

यहां फाइव स्टार होटल के साथ ही म्यूजियम भी तैयार होगा, जो देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा. यहां की प्राचीन विरासत, ऐतिहासिकता को भी संरक्षित करने का काम किया जाएगा.

वाराणसी: शहर से करीब 30 किमी दूर मिर्जापुर जिले में स्थित ऐतिहासिक चुनार किले को रि-डेवलपमेंट के लिए चुना गया. पर्यटन विभाग और एक निजी फर्म के बीच हुए करार के बाद चुनार किला को 700 करोड़ की लागत से रॉयल लुक दिया जाएगा.

दिखेगी राजस्थान की झलक: उन्होंने बताया कि इस नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 5 साल लगेगा. इसमें किले की डिजाइन एंटीक पैलेस के रूप में विकसित की जा रही है. इसकी दीवारों पर यहां के शासन और गौरवशाली इतिहास की कलाकृतियों दर्शायी जाएंगी.

साथ ही चंद्रकांता के चर्चित तिलस्म और आकर्षण भरे स्वरूप को भी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे न सिर्फ पर्यटक मिर्जापुर आएंगे बल्कि काशी के टूरिज्म पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा.

चुनार किला से गंगा का विहंगम दृश्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

वाराणसी से चुनार किला और मिर्जापुर के लिए क्रूज सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी. इससे लोग गंगा नदी के रास्ते किले तक पहुंचेंगे. चुनार किला के कुछ हिस्सों को आम जनता के लिए खोला जाएगा, जो अब तक उपेक्षित थे.

इसके साथ ही परिसर में मौजूद सोनवा मंडप, रहस्यमई सुरंग, गहरा तहखाना, फांसी घर को सुरक्षित बनाकर टूरिज्म सर्किट का भी हिस्सा बनाया जाएगा. इस परियोजना के तहत किले के भीतर हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट, संस्कृति केंद्र तैयार किए जाएंगे, जिससे विदेशी मेहमानों की संख्या को बढ़ाया जा सके.

यह रोजगार भी सृजित करेगा. इसके साथ ही वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देगा. वाराणसी में वाटर टूरिज्म का बड़ा स्कोप है. यहां बड़ी संख्या में गंगा में नावों के साथ क्रूज का संचालन होता है.

अब काशी आने वाले विदेशी मेहमान गंगा के रास्ते क्रूज का सफर करते हुए सीधे इस लग्जरी पैलेस आ सकेंगे. यहां ठहर सकेंगे और इसके साथ ही आसपास के खूबसूरत स्थान को देख सकेंगे. बनारस आने वाले मेहमानों को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगे.

चुनार किला से टकराती हैं गंगा की लहरें. (Photo Credit: ETV Bharat)

चुनार किले का वैभवशाली इतिहास: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास का प्रोफेसर आनंद चौधरी का कहना है कि चुनार के किले को चंद्रकांता, चुनारगढ़ या चरणाद्रि भी कहा जाता है. यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मौजूद है.

यह किला गंगा नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला के चट्टान पर बना है. इसके ऐतिहासिकता को देखें तो 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसे मजबूत बनाया था. बाद में मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया.

अवध के नवाब और ब्रिटिश काल में यह रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था. अंग्रेज इसे जेल के रूप में भी प्रयोग करते थे. यह पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. गंगा के मोड़ पर मौजूद है, इस वजह से उसका दृश्य बेहद मनोरम दिखता है.

