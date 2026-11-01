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सहारनपुर मंदिर परिसर में खड़ी लग्जरी कार बनी आग का गोला

सहारनपुर में लग्जरी कार में लगी आग ( Photo Credit : ETV Bharat )

सहारनपुर: थाना बेहट के मोहल्ला खालसा स्थित रविदास मंदिर परिसर में रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परिसर में खड़ी एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे में दोनों कारों को भारी नुकसान पहुंचा है.

सीओ दमकल प्रताप सिंह के अनुसार, दिल्ली रोड स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी सर्राफ रिशु गर्ग रोजाना की तरह अपनी लग्जरी कार लेकर मंदिर पहुंचे थे. कार खड़ी करने के बाद वह अपने काम से दुकान पर चले गए. इसी दौरान दोपहर करीब दो बजे अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते धुआं आग की लपटों में तब्दील हो गया.