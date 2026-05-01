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बागपत: लग्जरी लाइफ, लाइसेंसी पिस्टल और महंगे शौक ने राखी कश्यप को बनाया कातिल

बागपत: लग्जरी लाइफ, हाथ में लाइसेंसी पिस्टल और महंगे शौक के साथ प्रेम प्रसंग ने राखी कश्यप को कातिल बना दिया था, पहले प्रेमी को मौत के घाट उतारा, फिर राखी के साथियों ने मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया, दोनों के शव सहारनपुर पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां से शव की शिनाख्त हो सकी.

बागपत एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार, डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) में तैनात सिटी मिशन मैनेजर 37 वर्षीय विक्रांत कुमार निवासी प्रयागराज अचानक 16 अप्रैल को लापता हो गया, उसकी पत्नी ने बागपत कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट र्दर्ज कराई, रिपोर्ट में राजपुर, खामपुर बागपत निवासी राखी कश्यप पर शक भी जताया था.

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर खोज बीन शुरू की तो, विक्रांत का शव 17 अप्रैल को बडगांव थाना क्षेत्र के हसनपुर लौटनी नहर में प्लास्टिक के बोरे में बंधा मिला. शिनाख्त नही होने पर पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवा दिया. शव पर गोली के निशान थे, वहीं शाम को मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव रजापुर नौगांव से एक युवती का भी शव बरामद हुआ. युवती के गले पर चाकू के निशान थे.

सहारनपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो, चौंकाने वाला खुलासा सामने आया. जिसमें पता चला की राखी निवासी राजपुर खामपुर, विक्रांत कश्यप से शादी करना चाहती थी, इसको लेकर बागपत में एक शराब पार्टी भी हुई थी, जिसमें विक्रांत के अलावा राखी कश्यप, उसके दोस्त सुधारस चौहान, चौहान एंक्लेव व कपिल चौहान पुराना कस्बा बागपत शामिल थे. शराब पीने के बाद, नशे में राखी और विक्रांत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि राखी ने लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत की जांघ में गोली मार दी.