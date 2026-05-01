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बागपत: लग्जरी लाइफ, लाइसेंसी पिस्टल और महंगे शौक ने राखी कश्यप को बनाया कातिल

प्रेम प्रसंग में विवाद पर राखी कश्यप में विक्रांत को मौत के घाट उतारा, फिर दोस्तों ने मिलकर राखी को मौत के घाट उतार दिया.

बागपत हत्या का खुलासा
बागपत हत्या का खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
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बागपत: लग्जरी लाइफ, हाथ में लाइसेंसी पिस्टल और महंगे शौक के साथ प्रेम प्रसंग ने राखी कश्यप को कातिल बना दिया था, पहले प्रेमी को मौत के घाट उतारा, फिर राखी के साथियों ने मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया, दोनों के शव सहारनपुर पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां से शव की शिनाख्त हो सकी.

बागपत एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार, डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) में तैनात सिटी मिशन मैनेजर 37 वर्षीय विक्रांत कुमार निवासी प्रयागराज अचानक 16 अप्रैल को लापता हो गया, उसकी पत्नी ने बागपत कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट र्दर्ज कराई, रिपोर्ट में राजपुर, खामपुर बागपत निवासी राखी कश्यप पर शक भी जताया था.

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर खोज बीन शुरू की तो, विक्रांत का शव 17 अप्रैल को बडगांव थाना क्षेत्र के हसनपुर लौटनी नहर में प्लास्टिक के बोरे में बंधा मिला. शिनाख्त नही होने पर पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवा दिया. शव पर गोली के निशान थे, वहीं शाम को मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव रजापुर नौगांव से एक युवती का भी शव बरामद हुआ. युवती के गले पर चाकू के निशान थे.

सहारनपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो, चौंकाने वाला खुलासा सामने आया. जिसमें पता चला की राखी निवासी राजपुर खामपुर, विक्रांत कश्यप से शादी करना चाहती थी, इसको लेकर बागपत में एक शराब पार्टी भी हुई थी, जिसमें विक्रांत के अलावा राखी कश्यप, उसके दोस्त सुधारस चौहान, चौहान एंक्लेव व कपिल चौहान पुराना कस्बा बागपत शामिल थे. शराब पीने के बाद, नशे में राखी और विक्रांत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि राखी ने लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत की जांघ में गोली मार दी.

इसके बाद तीनों विक्रांत को सहारनपुर ले गए और उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर हत्या कर दी, फिर प्लास्टिक के बोरे में विक्रांत के शव को डालकर लौटनी नहर में फेंक दिया और मामले को छिपाने के लिए सुधारस व कपिल ने एक और खौफनाक साजिश रची, सुधारस चौहान को डर था कि कहीं हत्या का राज खुल न जाएगा, ऐसे में उसने कपिल चौहान के साथ मिलकर राखी कश्यप को मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रजापुर नौगांव के फार्म हाउस पर ले गए, जहां चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और शव को नौगांव के जंगलों में फेंक दिया.

दोनों की मौत से परिवार में हड़कंप है, दोनों हत्यारोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, डूडा कार्यालय में राखी कश्यप संविदा के रूप में कार्य कर चुकी थी और यही से उसके सम्बंध विक्रांत से हुए थे.


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