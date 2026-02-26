ETV Bharat / state

नोएडा: पुलिस-बदमाशों के बीच चली दनादन गोलियां, लुक्सर कांड के दोनों फरार आरोपी घायल

ग्रेटर नोएडा में हुई इस गिरफ्तारी के साथ ही लुक्सर हत्याकांड के सभी मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं.

डबल एनकाउंटर में फरार सचिन और कल्ला एनकाउंटर में घायल
डबल एनकाउंटर में फरार सचिन और कल्ला एनकाउंटर में घायल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 26, 2026 at 10:32 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के चर्चित लुक्सर हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों, सचिन और विपिन उर्फ कल्ला को भी बुधवार / गुरुवार की रात को गिरफ्तार कर लिया है. थाना इकोटेक प्रथम पुलिस और टाटा पंच कार से भाग रहे आरोपियों के के साथ इमलिया कट पर हुई जबरदस्त मुठभेड़ में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं. उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस गिरफ्तारी के साथ ही लुक्सर हत्याकांड के सभी मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं.

पुलिस की गिरफ्त में पैर में गोली लगने से घायल सचिन और विपिन उर्फ कल्ला को गिरफ्तार पर इलाज के लिए भेज दिया गया है.

साद मियां खान ---डीसीपी ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि 24 फरवरी 2026 को ग्राम लुक्सर थाना ईकोटेक बने नितिन पुत्र फिरेगी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में थाना ईकोटेक वन पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियो के धर पकड के लिए थाना ईकोटेक वन, दनकौर और कासना टीम टीम लगाई गई थी. घटना के अनावरण के लिए लगातार प्रयास इसमें चल रहे. चार अभियुक्त जो इसमें नामजद थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था.

डीसीपी ने बताया कि इसमें से दो अभियुक्त जिनका नाम विपिन और सचिन था. इन टीम के पास दोनों का मूवमेंट इमलिया कट के पास इन्फॉर्मेशन थी, जिसको लेकर शाम से ही कॉम्बिंग चल रही थी. पुलिस टीम इमलिया कट पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध टाटा पंच कार आती दिखाई दी. रुकने का इशारा करने पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई दोनों शातिर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए.

आरोपियो के पास दो दो पिस्टल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई टाटा पंच कार बरामद की गई है. इस गिरफ्तारी के साथ ही लुक्सर हत्याकांड के सभी मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं. घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है.

