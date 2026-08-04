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लवकुश रामलीला: हनुमान के रोल में नजर आएंगे अभिनेता पंकज कामद, दो महीने में बढ़ाया 10 किलो वजन

अभी कुछ वर्ष पहले पंकज कामद ने एक धारावाहिक में अंगद का किरदार निभाया था. लेकिन उनका हमेशा प्रयास रहता था कि वह हनुमान जी का किरदार निभाएं. अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हुए पंकज आगे बताते हैं कि रामलीलाओं के मंचन के दौरान जब हनुमान जी के किरदार की बारी आती है तो हर कोई उनको बलशाली और श्री राम के भक्ति के रूप में देखना पसंद करते हैं. वही, एक कलाकार हमेशा चाहता है कि जब वो यह किरदार निभाए तो दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर पाए. वर्तमान में दिन-रात रामलीला की रिहर्सल जारी है और इस दौरान प्रयास है कि प्रभु राम का दिन-रात जाप जारी रहे.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान पंकज कामद बताते हैं, ''बेहद खुशी है कि लवकुश रामलीला में उनको हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका मिला है. बचपन से ही सपना था कि कभी ना कभी हनुमान जी के किरदार में नज़र आऊ. शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन होता था, उस दौरान हर बार हनुमान जी ही बनकर जाता था.'' बता दें कि, फिल्म इंडस्ट्री में 'टाइगर' के नाम से मशहूर पंकज कामद एक भारतीय एक्टर हैं, जो फिल्मों, टेलीविज़न, वेब प्रोजेक्ट्स, थिएटर प्रोडक्शंस और टेलीविज़न विज्ञापनों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.

नई दिल्ली: 'लवकुश रामलीला' में इस वर्ष भगवान हनुमान के मुख्य और जीवंत किरदार में जाने-माने युवा कलाकार पंकज कामद नज़र आने वाले हैं. लंका दहन से लेकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी पहाड़ उठाने वाले संकटमोचन हनुमान का रोल रामलीला में सबसे खास माना जाता है. कई टीवी धारावाहिकों और वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके पंकज कामद ने इस पवित्र और विशाल किरदार को पर्दे पर जीने के लिए बीते दो महीनों में कड़ी मेहनत कर अपना 10 किलो वजन बढ़ाया है.

डाइट और वेट को मेंटेन करना बेहद जरूरी

भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले आर्टिस्ट के लिए अपनी डाइट और वेट को मेंटेन करना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए पंकज रोजाना करीब 6 घंटे जिम करते हैं. हैरानी की बात है कि जब पंकज को पता चला कि वह लव कुश रामलीला में हनुमान का किरदार निभाएंगे. उस वक्त उनका वजन 78 किलो था और दो महीने की कड़ी लगन और मेहनत के बाद अब उनका वजन 87 किलो हो चुका है. 2 महीने में करीब 10 किलो वजन बढ़ाने के बाद पंकज बताते हैं कि उनका बचपन से सपना था कि वह कभी ना कभी हनुमान की किरदार में नजर आएंगे, इसलिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह अपने किरदार में हुबहु नजर आते दिखाई दें.

दशहरे के दौरान जब रामलीला का मंचन

पंकज कामद का मानना है कि दशहरे के दौरान जब रामलीला का मंचन हो रहा होगा, उस समय वह अपना पूरा ध्यान एक राम भक्त के रूप में हनुमान जी की तरह निभाएंगे. बता दें कि कामद का जन्म 31 जनवरी 1998 को नीमच, मध्य प्रदेश हुआ था. पंकज को कम उम्र में ही एक्टिंग का शौक हो गया था और उन्होंने अपने आर्टिस्टिक करियर की शुरुआत थिएटर से की. उन्होंने 2016 में स्वामी विवेकानंद कॉलेज, नीमच से साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री पूरी की. अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में एक साल की थिएटर वर्कशॉप में हिस्सा लिया और सात साल तक थिएटर का अनुभव हासिल किया.

इस दौरान पंकज कामद ने कैरेक्टर डेवलपमेंट, डायलॉग डिलीवरी, स्टेज डिसिप्लिन, बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस की तकनीकों में महारत हासिल की. पंकज ने 2016 में आइडिया थिएटर ग्रुप के साथ एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अपने प्रोफेशनल एक्टिंग करियर की शुरुआत की. थिएटर में उनके लंबे अनुभव ने उन्हें स्क्रीन एक्टिंग में आने के लिए ज़रूरी स्किल्स और आत्मविश्वास दिया. इसके बाद उन्होंने फीचर फिल्मों, टेलीविजन सीरीज, वेब प्रोजेक्ट्स और टेलीविज़न विज्ञापनों में काम किया.

बता दें कि अपने एक्टिंग करियर के दौरान, उन्होंने सलमान खान के साथ फीचर फिल्म "राधे" में काम किया, जो उनके बढ़ते करियर के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ. उनके कुछ खास स्क्रीन प्रोजेक्ट्स में "काकभुशुंडी रामायण," "राधे," "जमनापार," "मेरे साईं" और टेलीविज़न कमर्शियल "लक्स क्लासिक" शामिल हैं, जिनमें उन्होंने अलग-अलग फॉर्मेट और जॉनर में एक्टिंग की है.

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