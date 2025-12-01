पनीर के पानी से बना सुपर हेल्थ ड्रिंक, लुवास ने तैयार किया देश का अनोखा व्हे कैफिर, बीपी, हार्ट मरीजों और बच्चों के लिए वरदान

ETV Bharat / state

पनीर के पानी से बना सुपर हेल्थ ड्रिंक ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार के लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) ने पनीर के पानी यानी व्हे से देश का पहला पोषण से भरपूर व्हे कैफिर हेल्थ ड्रिंक तैयार किया है. यह ड्रिंक दिल, बीपी, शुगर और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक बताया जा रहा है. पनीर बनाने के बाद जो पानी और वेस्ट बचता है, उसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है, लेकिन लुवास वैज्ञानिकों ने उसी से बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक तैयार कर शोध जगत में नई दिशा दी है. विश्वविद्यालय के इन्क्यूबेशन सेंटर द्वारा इस ड्रिंक को बाजार में लाने की तैयारी तेज कर दी है. वैज्ञानिकों का बड़ा शोध: इस बारे में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज के वैज्ञानिक डॉ. तजेंद्रपाल सिंह ने बताया कि, "घरों और हलवाइयों द्वारा बनाया जाने वाला पनीर बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ छोड़ता है, जिसे फेंक दिया जाता है. इससे पर्यावरण पर भी खतरा रहता है. इस व्हे में प्रोटीन, मिनरल्स और आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो अब तक वेस्ट हो जाते थे. बड़ी कंपनियां इसे पाउडर में बदलती हैं, लेकिन लुवास ने कुलपति डॉ. विनोद वर्मा के मार्गदर्शन में इससे पौष्टिक हेल्थ ड्रिंक तैयार कर दिया. यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि किसानों और डेयरी उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं खोलेगा." लुवास ने तैयार किया देश का अनोखा व्हे कैफिर (ETV Bharat) बीपी, हार्ट और डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद:इस ड्रिंक को लो-फैट, लो-कैलोरी और सोडियम-फ्री फॉर्मूला पर तैयार किया गया है. इसमें व्हे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्री-बायोटिक्स शामिल हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. बीपी और हार्ट मरीज इसे सुरक्षित रूप से पी सकते हैं. डायबिटीज रोगियों के लिए भी यह बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा नियंत्रित रखी गई है. यह जिम जाने वाले युवाओं के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि यह मसल रिकवरी और ताकत बढ़ाने में मदद करता है.