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लव कुश रामलीला का भव्य समापन: राज्याभिषेक प्रसंग पर उमड़ा जनसैलाब, दिग्गजों ने भी लगाई हाजिरी

राम राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुई मंचन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में चल रही लव कुश रामलीला में बुधवार को एक बेहद पावन और भव्य नजारा देखने को मिला. रामलीला के मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रसंग आते ही पूरा मैदान 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठा. इस अलौकिक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए राजधानीवासियों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा.

राम दरबार का भव्य मंचन और राज्याभिषेक