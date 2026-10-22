लव कुश रामलीला का भव्य समापन: राज्याभिषेक प्रसंग पर उमड़ा जनसैलाब, दिग्गजों ने भी लगाई हाजिरी
दिल्ली के लाल किला मैदान में चल रही ऐतिहासिक लव कुश रामलीला का भव्य समापन प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक प्रसंग के साथ हुआ.
Published : October 22, 2026 at 9:13 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में चल रही लव कुश रामलीला में बुधवार को एक बेहद पावन और भव्य नजारा देखने को मिला. रामलीला के मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रसंग आते ही पूरा मैदान 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठा. इस अलौकिक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए राजधानीवासियों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा.
राम दरबार का भव्य मंचन और राज्याभिषेक
लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया कि बुधवार का दिन रामलीला के मंचन बेहद खास रहा. दर्शकों ने लंका से माता सीता का अयोध्या आगमन, माता सीता की अग्नि परीक्षा और हनुमान-भरत संवाद जैसे रोमांचक और भावुक प्रसंगों का आनंद लिया. इसके बाद जैसे ही भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की बेला आई, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. इस पवित्र अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज ने आगे बढ़कर प्रभु श्री राम का तिलक किया और उनका राज्याभिषेक संपन्न कराया. राम दरबार के इस दिव्य दृश्य ने वहां मौजूद हर एक रामभक्त की आंखें नम और दिल को श्रद्धा से गदगद कर दिया.
हनुमान भजन क्लबिंग में उमड़ा उत्साह
राज्याभिषेक के पावन अनुष्ठान के बाद मैदान में उत्सव का माहौल और अधिक बढ़ गया. मौका था प्रसिद्ध गायक सुनील लोधी और उनके बैंड की लाइव हनुमान भजन क्लबिंग का. सिंगर सुनील लोधी की एक झलक पाने के लिए युवाओं के साथ-साथ महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग कार्यक्रम शुरू होने से घंटों पहले ही पहुंच चुके थे.
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सांसद मनोज तिवारी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुपुत्री स्वाति और फिल्म 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर अनुप्रिया सहित कई गणमान्य अतिथि पहुंचे. जब सिंगर सुनील लोधी ने अपना लोकप्रिय भजन "मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर नैया डार दई..." गाया, तो पूरा लाल किला मैदान झूम उठा. इसके अलावा संगीत युगल साज एंड प्रखर ने अपने बैंड के साथ जब पारंपरिक भजनों को आधुनिक अंदाज में पेश किया.
ये भी पढ़ें: