एके 47 बाबा कोर्ट से हुए बरी! जानें, कौन हैं ये और क्या था आरोप

पलामूः जिला में चर्चित एक-47 बाबा हथियार तस्करी के मामले में कोर्ट से बरी हो गये हैं. दरअसल पलामू के लुधुर तिवारी एके 47 बाबा के नाम से चर्चित हैं. लुधुर तिवारी अप्रैल 2013 में डालटनगंज रेलवे स्टेशन के पास कार्बाइन और 9 एमएम की गोली के साथ गिरफ्तार किए गये थे. उस दौरान लुधुर तिवारी उर्फ एके-47 बाबा पर हथियार की तस्करी का आरोप लगा. उस दौरान लुधुर तिवारी एफआईआर दर्ज किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

लुधुर तिवारी तिवारी उर्फ एके 47 बाबा के अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के सत्र न्यायाधीश आठ आयशा खान की अदालत ने बरी कर दिया है. उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिले थे.

दरअसल मेदिनीनगर टाउन के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश मंडल को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार के साथ स्टेशन के तरफ जा रहा है. इसी सूचना के आलोक में थाना प्रभारी ने टीओपी 2 की मदद से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के पास से कार्बाइन और नाइन एमएम का गोली बरामद किया था. मौके से एके 47 बाबा उर्फ लुथुर तिवारी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था. एके-47 बाबा पर हथियार की तस्करी का आरोप लगा था. उस दौरान लुधुर तिवारी पर हथियार तस्करी से जुड़े हुए कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिस कारण उनका नाम एके-47 बाबा रखा गया था.