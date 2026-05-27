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बाड़ेमर के मंगले की बेरी गांव की बंजर भूमि पर लहलहाई हरियाली, बूंद–बूंद सिंचाई से धोरों की बदली पहचान

पहचानी पानी की हर बूंद की कीमत: 3 साल पहले जब विभाग ने यहां चारागाह विकास एवं उद्यानिकी परियोजना शुरू करने की योजना बनाई, तब कई लोगों को विश्वास नहीं था कि रेतीले धोरों पर इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाएगा. लेकिन विभागीय अधिकारियों और ग्रामीणों की मेहनत ने इस सोच को बदल दिया. अब वही लोग इस परियोजना की न केवल सराहना कर रहे है बल्कि इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि भी मान रहे हैं. सबसे खास बात यह रही कि इस चारागाह में सिंचाई के लिए बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया. इससे कम पानी में पौधों को नियमित रूप से सिंचित किया जा रहा है. जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई यह तकनीक इस परियोजना की सफलता का बड़ा कारण बनी. रेगिस्तानी इलाके में पानी की हर बूंद की कीमत होती है.

बाड़मेर: धोरों के बीच बाड़मेर में एक ऐसी तस्वीर उबर कर सामने आई है जिसने यह साबित कर दिया है कि इच्छा शक्ति और सही योजना हो, तो बंजर जमीन को भी हरियाली में बदला जा सकता है. जिले के आडेल पंचायत समिति के मंगले की बेरी ग्राम पंचायत में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत बनाई गई चारागाह विकास एवं उद्यानिकी आज लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है. जहां रेतीले धोरों के बीच बबूल की झाड़ियां हुआ करती थीं. वहीं अब हजारों पेड़–पौधे लहरा रहे हैं.

ग्रामीणों ने भी किया सहयोग: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है. जहां 3 साल पहले सूनी जमीन और कांटेदार बबूल की झाड़ियां हुआ करती थीं, आज यहां पर हजारों पेड़–पौधे लहलहा रहे हैं. गांव के लोग सेवाभाव के साथ इन पेड़–पौधों की देखभाल और संरक्षण को लेकर भागीदारी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ रहा है, ऐसे में हर गांव में इस प्रकार से बड़ी संख्या में पेड़–पौधे लगाए जाने चाहिए. इसके लिए लोगों को भी आगे आना चाहिए. पूर्व सरपंच सियाराम ने मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संरक्षण गतिविधियों और उद्यानिकी विकास का महत्व बताया.

फार्म पौंड से दूर हुई पानी की कमी (ETV Bharat Barmer)

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प्रथम चरण में लगाए ढाई हजार पौधे: सहायक अभियंता गोविंद सबरवाल ने बताया कि मंगले की बेरी ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत प्रथम चरण में 5 हेक्टर भूमि पर चारागाह विकास एवं उद्यानिकी का निर्माण करवाया गया था. इसमें विभिन्न प्रजाति के ढाई हजार पौधे लगाए गए. इनमें शीशम, सागवान, आम, इमली, नींबू, गुलमोहर, चुरेल, बादाम, मौसमी, आंवला, बेर, गुंदा, अनार, शहतूत, सहजन और कैक्टस के पौधे लगाए गए हैं. पौधों को बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति के जारी नियमित रूप से पानी पिलाया जा रहा है. सबरवाल ने बताया कि पहले इस जगह पर बबूल की झाड़ियां हुआ करती थीं.

सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम (ETV Bharat Barmer)

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द्वितीय चरण में तीन हेक्टर में लगाए गए 1500 पौधे: सबरवाल ने बताया कि प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए इसी गांव में द्वितीय चरण में एक और चारागाह उद्यानिकी का निर्माण करवाया गया. यहां पर तीन हेक्टर भूमि में 1500 पौधे लगाए गए हैं. इन पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है. यहां पर जूली फ्लोरा को हटाकर फलदार पौधे लगाए गए हैं. इसके अलावा कई किसानों के खेतों में फॉर्म पोंड का निर्माण करवाया गया है. जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के सहायक अभियंता रंजीश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भांबू नहर, धोलानाडा, मंगले की बेरी ओर खारडी बेरी में 350 फॉर्म पोंड, 80 टांकों ओर 160 कैटल शेड का निर्माण करवाया गया है.