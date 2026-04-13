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कानपुर: विदेशों में नौकरी का लालच देकर युवकों को कंबोडिया में बनाते थे 'साइबर गुलाम' अंतरराष्ट्रीय गिरोह के दो एजेंट गिरफ्तार

एजेंट युवक को 3 से 4 लाख रुपये लेकर विदेश में बेचते हैं.

युवकों को कंबोडिया में बनाते थे 'साइबर गुलाम'
युवकों को कंबोडिया में बनाते थे 'साइबर गुलाम' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:12 PM IST

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कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जो पढ़े-लिखे युवाओं को विदेश में मोटे पैकेज का लालच देकर साइबर ठगों के हाथों बेचता था. पुलिस ने इस मामले में दो शातिर एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जो कानपुर और आसपास के इलाकों से युवाओं को कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों में साइबर स्लेवरी के लिए भेजते थे.

पूरा मामला तब सामने में आया जब बेकनगंज निवासी जावेद नाम का एक युवक किसी तरह इन ठगों के चंगुल से भागकर वापस भारत लौटा. जावेद के अनुसार, मोहम्मद अमस और मोहम्मद फैसल वारसी नामक एजेंटों ने उसे विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये लेकर कंबोडिया भेजा. जब वह कंबोडिया पहुँचा, तो उसे अहसास हुआ कि उसे लाखों रुपये में साइबर अपराधियों को बेच दिया गया है. वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसका पासपोर्ट छीन लिया गया और उसे बंधक बना लिया गया.


जावेद ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि बंधक बनाने के बाद उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी. साइबर ठग उनसे भारतीय मूल के अमीर लोगों को निशाना बनाने के लिए कहते थे. उन्हें सीबीआई या ईडी का अफसर बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने, ऑनलाइन जॉब और लॉटरी के नाम पर ठगी करने के तरीके सिखाए जाते थे. काम करने से मना करने पर युवाओं को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था और अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं.


डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अमस और मोहम्मद फैसल वारसी भले ही कानपुर में कपड़े और सिलाई का काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे अंतरराष्ट्रीय गिरोह के लिए काम कर रहे थे. ये एजेंट हर एक युवक को विदेश भेजने के बदले 3 से 4 लाख रुपये का कमीशन लेते थे. चौंकाने वाली बात यह है कि युवक जितना ज्यादा पढ़ा-लिखा और तकनीकी रूप से जानकार होता था, एजेंटों को उतनी ही बड़ी रकम मिलती थी.


पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गैंग अब तक कानपुर के कम से कम 25 युवाओं को विदेश भेज चुका है. एक अनुमान के अनुसार, पूरे भारत से सैकड़ों लोग इस सिंडिकेट का शिकार होकर कंबोडिया और थाईलैंड में फंसे हो सकते हैं. पुलिस अब इस गिरोह की ऊपरी कड़ियों और मुख्य सरगना की तलाश में जुट गई है. पकड़े गए दोनों आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

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TWO GANG AGENTS ARRESTED IN KANPUR

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