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ल्यूपस किडनी के इलाज में मिली बड़ी सफलता, BBAU के वैज्ञानिकों को नई दवा का मिला पेटेंट; जानें क्या है ये बीमारी

दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित : ल्यूपस नेफ्राइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस (SLE) की एक गंभीर जटिलता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है. अनुमान है कि विश्व में लगभग 50 लाख लोग किसी न किसी रूप में ल्यूपस से पीड़ित हैं. यह बीमारी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक पाई जाती है और सामान्यतः प्रजनन आयु के दौरान विकसित होती है.

1,55,771 यौगिकों की वर्चुअल स्क्रीनिंग : डॉ. युसूफ अख्तर ने बताया, जिस कार्य को पारंपरिक प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा करने में 5 से 10 साल और करोड़ों रुपये की लागत आती है, वह कम्प्यूटेशनल तकनीक की सहायता से कुछ ही महीनों में संभव हो गया. टीम ने BST-2 प्रोटीन के खिलाफ 1,55,771 यौगिकों की वर्चुअल स्क्रीनिंग की, जिन्हें 302 संभावित बंधन उम्मीदवारों, फिर 51 सुरक्षित यौगिकों और अंततः केवल तीन जोखिम-मुक्त यौगिकों तक सीमित किया गया. इनमें FRP-024 संश्लेषण और जैविक परीक्षण के लिए अंतिम उम्मीदवार के रूप में उभरा.

प्रयोगशाला में 74% रहा सक्सेसफुल : डॉ. जवाहरलाल जाट और उनके शोधार्थी आशीर्वाद ने इस यौगिक का प्रयोगशाला में 74 प्रतिशत उपज के साथ सफल संश्लेषण (सक्सेसफुल सिंथेसिस- Successful synthesis) किया. डॉ. रतिका श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पीएचडी शोधार्थी डॉ. खुशबू ने ल्यूपस नेफ्राइटिस जैसी जैविक परिस्थितियों में इस यौगिक की प्रभावशीलता और सुरक्षा का इन-विट्रो परीक्षणों के माध्यम से सत्यापन किया.

1.55 लाख से अधिक दवा-सदृश यौगिकों की जांच की : शोधकर्ता डॉ. युसूफ अख्तर ने बताया कि अत्याधुनिक कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी तकनीक का उपयोग करते हुए 1.55 लाख से अधिक दवा-सदृश यौगिकों की जांच की गई. डॉ. युसूफ अख्तर और उनकी शोधार्थी डॉ. गरिमा सिंह ने BST-2 प्रोटीन के साथ बंधन क्षमता, जैव-उपलब्धता, सुरक्षा तथा उत्परिवर्तजन और कैंसरकारी जोखिमों की अनुपस्थिति के आधार पर FRP-024 नामक यौगिक को सबसे उपयुक्त पाया.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. युसूफ अख्तर ने बताया, ल्यूपस बीमारी इतनी भयानक होती है कि एक बार होने पर यह हमारे शरीर के सभी अंगों पर एक साथ हमला करती है. त्वचा, हृदय, गुर्दे, फेफड़े कोई भी अंग इसके संक्रमण से बच नहीं पाता. इस नए औषधीय यौगिक का ट्रायल जानवरों व इंसानों पर होने के बाद ही आम लोगों पर इस्तेमाल होगा.

लखनऊ : बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के वैज्ञानिकों को ल्यूपस नेफ्राइटिस (Lupus Nephritis) जैसी किडनी की गंभीर बीमारी के इलाज में बड़ी सफलता मिली है. विवि के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉ. युसूफ अख्तर, डॉ. गरिमा सिंह और रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. जवाहरलाल जाट को नए दवा यौगिक FRP-024 के लिए भारतीय पेटेंट दिया गया है. यह यौगिक ल्यूपस नेफ्राइटिस के इलाज में प्रभावी साबित हो सकता है.

मृत्यु दर दो से तीन गुना अधिक : डॉ. युसूफ अख्तर के अनुसार, SLE रोगियों में मृत्यु दर सामान्य जनसंख्या की तुलना में दो से तीन गुना अधिक है. संक्रमण और हृदय रोग इसके प्रमुख कारण हैं. यूरोप में जहां मानकीकृत मृत्यु दर लगभग दो है, वहीं एशिया के कुछ क्षेत्रों में यह 11 तक पहुंच जाती है. एक बड़े अध्ययन में SLE रोगियों में प्रति 1,000 व्यक्ति-वर्ष पर औसत मृत्यु दर 18.6 दर्ज की गई, जिसमें रोग के निदान के पहले वर्ष में सबसे अधिक जोखिम देखा गया.

भारत में किए गए एक अस्पताल-आधारित अध्ययन के अनुसार, SLE से होने वाली लगभग 85 प्रतिशत मौतों में ल्यूपस नेफ्राइटिस प्रमुख अंग विकृति के रूप में मौजूद था. इनमें अधिकांश रोगी युवा महिलाएं थीं, जिनकी औसत आयु मात्र 30.6 वर्ष थी.

ल्यूपस बीमारी का लक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

किडनी को सीधे नुकसान पहुंचाती है : ल्यूपस नेफ्राइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही किडनी पर हमला करने लगती है, जिससे किडनी फेल होने और मृत्यु तक का खतरा पैदा हो सकता है. महिलाओं में ल्यूपस विकसित होने की संभावना पुरुषों की तुलना में नौ गुना अधिक होती है तथा लगभग 60 प्रतिशत महिला रोगियों में किडनी क्षति विकसित हो जाती है. यदि समय पर उपचार न मिले तो यह स्थिति दो वर्षों के भीतर जानलेवा साबित हो सकती है.

सभी SLE रोगियों में लगभग 40 प्रतिशत लोग ल्यूपस नेफ्राइटिस से प्रभावित होते हैं और अनुमानतः 10 से 30 प्रतिशत मरीज रोग के पहले 10 वर्षों के भीतर अंतिम चरण की गुर्दा विफलता (End-Stage Renal Disease) तक पहुंच जाते हैं.

कैसे काम करता है FRP-024 : डॉ. युसूफ अख्तर ने बताया कि वर्तमान में इस बीमारी के उपचार के लिए मुख्य रूप से स्टेरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट (Immunosuppressant- प्रतिरक्षादमनकारी) दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिनके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं और जिनसे रोग की पुनरावृत्ति का खतरा भी बना रहता है. नया पेटेंट प्राप्त यौगिक FRP-024 BST-2 नामक प्रोटीन को लक्षित करता है, जो ल्यूपस नेफ्राइटिस के दौरान किडनी और प्रतिरक्षा कोशिकाओं में सूजन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस प्रोटीन को रोककर FRP-024 सूजन की उस श्रृंखला को रोकता है, जो किडनी ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं.

जीवन गुणवत्ता में होगी सुधार : प्रयोगशाला अध्ययनों में इस यौगिक ने सूजन संबंधी मार्करों को 85 प्रतिशत तक कम किया और कोई विषाक्त प्रभाव नहीं दिखाया. शोधकर्ताओं का कहना है कि FRP-024 मौजूदा स्टेरॉयड दवाओं के साथ तालमेल में कार्य करता है, जिससे कम मात्रा में स्टेरॉयड देकर भी बेहतर उपचार परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. यह संभावित "स्टेरॉयड-स्पेयरिंग" प्रभाव रोगियों में दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकता है और जीवन गुणवत्ता में सुधार ला सकता है.

अभी बाकी है क्लीनिकल परीक्षण : प्रयोगशाला स्तर पर प्राप्त परिणाम बेहद उत्साहजनक हैं, लेकिन रोगियों में उपयोग की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले FRP-024 को विस्तृत पशु परीक्षणों और मानव नैदानिक परीक्षणों से गुजरना होगा. इसके बावजूद भारतीय पेटेंट की स्वीकृति और प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माने जा रहे हैं.

शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में FRP-024 ल्यूपस नेफ्राइटिस से जूझ रहे मरीजों, विशेषकर भारत और एशिया की युवा महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, प्रभावी और लक्षित उपचार विकल्प के रूप में उभर सकता है.

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