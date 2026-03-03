ETV Bharat / state

दिल्ली में आज 20 मिनट दिखेगा चंद्र ग्रहण, जानें सूतक काल कब से लगेगा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आज साल का महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. खगोल शास्त्रियों और मौसम विभाग के अनुसार, दिल्लीवासियों को इस खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए मात्र 20 से 22 मिनट का समय मिलेगा. ग्रहण का सूतक काल आज सुबह से ही शुरू हो गया है, जिसके चलते शहर के अधिकांश मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं.

दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो यहां चंद्रमा के उदय होने के समय ही ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा. शाम 6:26 बजे से लेकर 6:48 बजे के बीच दिल्लीवासी इस आंशिक दृश्यता का अनुभव कर सकेंगे. इस समय चंद्रमा क्षितिज के काफी करीब और नीचे होगा, जिसके कारण ऊंची इमारतों के बीच से इसे देखना कठिन हो सकता है. दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान, लक्ष्मी नारायण (बिड़ला मंदिर) और कालकाजी जैसे प्रमुख मंदिरों के कपाट सुबह की आरती के बाद ही बंद कर दिए गए हैं. अब ये मंदिर अगले दिन 4 मार्च को शुद्धिकरण के बाद ही खुले भारतीय समयानुसार, चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और शाम 6:46 बजे तक चलेगा. ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी.

ग्रहण से 9 घंटे पूर्व यानी सुबह 6:20 बजे से ही सूतक काल शुरू हो गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. दिल्ली के ज्यादातर मंदिरों में सुबह की आरती के बाद ही पट बंद कर दिए गए हैं, जो अब अगले दिन 4 मार्च को ही खुलेंगे. दिल्ली का प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर उन चुनिंदा मंदिरों में शामिल है जो ग्रहण के दौरान भी खुला रहता है. मंदिर के समन्वयक एन के सेठी ने बताया कि ग्रहण का मंदिर पर कोई असर नहीं होगा और यहां बाबा नागपाल का 101वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा.

आईएमडी के मुताबिक, भारत के अधिकांश हिस्सों में यह ग्रहण अपनी अंतिम अवस्था में ही नजर आएगा. उत्तर-पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा. दिल्ली में ऊंची इमारतों के कारण चंद्रमा की विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इस समय चांद काफी लो-एंगल पर रहेगा.