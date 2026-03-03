Chandra Grahan 2026: सूतक काल में मां विंध्यवासिनी मंदिर के कपाट बंद, चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें, जानिए
सुबह 9:07 मिनट पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगा. ग्रहण प्रारंभ शाम 6 बजकर 7 मिनट से होगा. समाप्ति 6 बजकर 45 मिनट में होगी.
धमतरी:चंद्र ग्रहण के पहले सूतक लगने की वजह से मंदिरों के पट और दरवाजे बंद हैं. धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर के पट बंद रखे गए हैं. फाटक में ताले पड़े हैं. इसके साथ ही मंदिर के घंटियों को रस्सी से बांध दिया गया है. बाकी दिनों में यहां मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है लेकिन आज मंदिर सुनसान नजर आ रहा है.
कुछ देर में लगेगा चंद्र ग्रहण
विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी नारायण दुबे ने कहा, मां विंध्यवासिनी मंदिर का पट चंद्र ग्रहण की वजह से बंद कर दिया गया है. मंगलवार सुबह 9 बजकर 7 मिनट पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगा है. ग्रहण प्रारंभ शाम 6 बजकर 7 मिनट से होगा. और उसकी समाप्ति 6 बजकर 45 मिनट में होगा. पंडित नारायण दुबे ने बताया कि यह भौगोलिक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है. इस ग्रहण के समय लोगों को पूजा ना करके भजन और कीर्तन करना चाहिए, इससे सरलता पूर्वक जीवन जीने का राह मिलती रहती है.
मंदिर के पुजारी ने कहा कि विंध्यवासिनी मंदिर में पुनः शाम 7 बजे आरती के बाद पट खोल दिया जाएगा. सूतक लगने की वजह से मंदिर के घंटी को भी बांध दिया गया है. सिंह राशि पर चंद्रगहण है. इस चंद्र ग्रहण पर गर्भवती माता को खास ध्यान देने की जरूरत होती है और ग्रहण काल में भक्तों को भक्ति में लीन हो जाना चाहिए.
चंद्रग्रहण एक भौगोलिक प्रक्रिया, जिसमें पूजा पाठ घर पर करना चाहिए
मंदिर दर्शन करने पहुंचे भक्त योगेंद्र साहू ने बताया कि विंध्यवासिनी मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 साढ़े 9 बजे तक रोज खुला रहता है. लेकिन आज चंद्र ग्रहण होने की वजह से मंदिर के पट बंद हैं. धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर के पट पूरे विधि विधान के साथ खुलता है. और विधि विधान के साथ पट को बंद भी रखा जाता है. यह नियम पुजारी के हिसाब से चलता है.
आज चंद्रग्रहण होने से माता का मंदिर बंद है. चंद्रग्रहण के चलते मंदिर के पट बंद है. मंदिर को लेकर भक्तों के बीच बड़ी मान्यता है. यहां से दर्शन कर माता अंगारमोती के दर्शनों के लिए जाते हैं. यहां दिल से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है: योगेंद्र साहू, श्रद्धालु
चंद्रग्रहण होने की वजह से मंदिर के पट हमने बंद कर दिए हैं. ये एक पूरी भौगोलिक प्रक्रिया जिसका पालान करना चाहिए. प्रक्रिया का पालन करने से हम दुख और कष्टों से बचे रहते हैं. ग्रहण खत्म होते ही हम फिर मंदिर के पट खोलेंगे और पूजा पाठ के साथ आरती शुरू होगी: पंडित नारायण दुबे, पुजारी, विंध्यवासिनी मंदिर
ग्रहण के खत्म होने पर शुरू होगा पूजा पाठ, माता की होगी आरती
मंदिर आए भक्त ने बताया कि आज मंदिर पूरा सुनसान है. अन्य दिनों में मंदिर में चहल-पहल रहती है. दूर दराज से भक्त यहां पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं. मां विंध्यवासिनी सब की मनोकामना पूर्ण करती हैं.
ब्लड मून क्या होता है?
चंद्र ग्रहण उस वक्त होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पहुंच जाती है. इस वजह से सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, जिससे चंद्रमा पर छाया पड़ती है. लेकिन कुछ ग्रहणों में सूर्य का प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा तक पहुंचता है, जिससे चंद्रमा सूर्यास्त के रंगों से रंगा हुआ दिखाई देता है.
