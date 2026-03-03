ETV Bharat / state

Chandra Grahan 2026: सूतक काल में मां विंध्यवासिनी मंदिर के कपाट बंद, चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें, जानिए

धमतरी:चंद्र ग्रहण के पहले सूतक लगने की वजह से मंदिरों के पट और दरवाजे बंद हैं. धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर के पट बंद रखे गए हैं. फाटक में ताले पड़े हैं. इसके साथ ही मंदिर के घंटियों को रस्सी से बांध दिया गया है. बाकी दिनों में यहां मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है लेकिन आज मंदिर सुनसान नजर आ रहा है.



कुछ देर में लगेगा चंद्र ग्रहण

विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी नारायण दुबे ने कहा, मां विंध्यवासिनी मंदिर का पट चंद्र ग्रहण की वजह से बंद कर दिया गया है. मंगलवार सुबह 9 बजकर 7 मिनट पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगा है. ग्रहण प्रारंभ शाम 6 बजकर 7 मिनट से होगा. और उसकी समाप्ति 6 बजकर 45 मिनट में होगा. पंडित नारायण दुबे ने बताया कि यह भौगोलिक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है. इस ग्रहण के समय लोगों को पूजा ना करके भजन और कीर्तन करना चाहिए, इससे सरलता पूर्वक जीवन जीने का राह मिलती रहती है.

मां विंध्यवासिनी मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी ने कहा कि विंध्यवासिनी मंदिर में पुनः शाम 7 बजे आरती के बाद पट खोल दिया जाएगा. सूतक लगने की वजह से मंदिर के घंटी को भी बांध दिया गया है. सिंह राशि पर चंद्रगहण है. इस चंद्र ग्रहण पर गर्भवती माता को खास ध्यान देने की जरूरत होती है और ग्रहण काल में भक्तों को भक्ति में लीन हो जाना चाहिए.



