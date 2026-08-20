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मुजफ्फरनगर में लंपी वायरस की दस्तक; 350 पशु संक्रमित, 70 हजार का टीकाकरण

पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि विभाग ने संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है.

मुजफ्फरनगर में टीकाकरण अभियान
मुजफ्फरनगर में टीकाकरण अभियान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 6:54 PM IST

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मुजफ्फरनगर : जिले में पशुओं में लंपी वायरस के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है. अब तक करीब 350 पशुओं में लंपी वायरस की पुष्टि या रिपोर्ट विभाग के पास पहुंची है. पिछले 20 दिनों में करीब 70 हजार पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है.

पशु चिकित्साधिकारी जितेंद्र कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

विभाग ने डेढ़ लाख पशुओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है. 31 टीमें गांव-गांव पहुंचकर टीकाकरण कर रही हैं. पशु चिकित्साधिकारी ने पशुपालकों से संक्रमित पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग रखने और लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की अपील की है.

पशु चिकित्साधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर की सीमा सहारनपुर और उत्तराखंड से लगती है. इन क्षेत्रों में लंपी वायरस के संक्रमण के मामले सामने आने के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी पशुओं में इसके मामले दिखाई देने लगे हैं. विभाग ने संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है.

उन्होंने बताया कि पिछले करीब 20 दिनों में जिले में लगभग 70 हजार पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है. विभाग का लक्ष्य करीब डेढ़ लाख पशुओं को लंपी वायरस से बचाव का टीका लगाने का है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है. जिले में तैनात 18 पशु चिकित्सा अधिकारियों के नेतृत्व में 31 टीमें लगातार टीकाकरण अभियान में जुटी हैं और गांव-गांव जाकर पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है.


पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यदि किसी पशु में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तत्काल दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो. यह बीमारी मुख्य रूप से गायों में देखने को मिलती है.


उन्होंने बताया कि करीब चार वर्ष पहले भी लंपी वायरस का संक्रमण आया था. जिन पशुओं में उस समय यह बीमारी हुई थी या जिनका टीकाकरण कराया गया था, उनमें दोबारा संक्रमण की संभावना कम रहती है. वहीं, पिछले चार वर्षों में नए पशुओं में संक्रमण के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं. ऐसे पशुओं को विशेष निगरानी में रखने की जरूरत है.


उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी कि संक्रमित पशु वाले घर में अनावश्यक आवाजाही से बचें. बीमार पशु को छूने के बाद स्वस्थ पशुओं के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की संभावना रहती है. लंपी वायरस के लक्षण दिखाई देने पर पशुपालक तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवाएं दें.


उन्होंने कहा कि जिले के सभी पशु चिकित्सालयों में लंपी डिजीज की वैक्सीन उपलब्ध है और टीकाकरण अभियान लगातार जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि लंपी वायरस मनुष्यों में बीमारी के रूप में नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित पशु के संपर्क के बाद बिना सावधानी स्वस्थ पशुओं को छूने से पशुओं में संक्रमण फैल सकता है.

यह भी पढ़ें : अंबेडकरनगर में लंपी वायरस का प्रकोप, 20 पशु संक्रमित, दो की मौत

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350 ANIMALS INFECTED
मुजफ्फरनगर में 350 पशु संक्रमित
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