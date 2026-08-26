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हमीरपुर में लंपी वायरस के 40 मामले, पशुपालन विभाग ने शुरू किया टीकाकरण अभियान

हिमाचल में पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे चलते अब पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है.

Hamirpur Animal Husbandry Department
लंपी वायरस को लेकर टीकाकरण अभियान शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 7:29 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 7:49 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच पशुपालन विभाग एक्शन मोड में आ गया है. इसी कड़ी में जिला हमीरपुर में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने बचाव और रोकथाम के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है. जिले के पांचों उपमंडलों में अब तक करीब 40 पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण पाए गए हैं. वहीं, बड़सर क्षेत्र में इस बीमारी से एक गोवंश की मौत भी हुई है.

सुजय शर्मा, उप निदेशक, पशुपालन विभाग हमीरपुर (ETV Bharat)

नादौन में सबसे ज्यादा मामले

जिले में लंपी वायरस के सबसे ज्यादा 12 मामले नादौन क्षेत्र से सामने आए हैं, जबकि भोरंज और सुजानपुर में दो-दो मामले दर्ज किए गए हैं. अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी पशुओं में बीमारी के लक्षण मिलने के बाद विभाग ने निगरानी और इलाज की प्रक्रिया तेज कर दी है. पशुपालन विभाग को लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए करीब 15 हजार टीके प्राप्त हुए हैं. विभाग ने इन टीकों को पशु अस्पतालों और संबंधित केंद्रों तक भेजना शुरू कर दिया है, ताकि प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में पशुओं का समय पर टीकाकरण किया जा सके.

"जिले में फिलहाल करीब 40 पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण पाए गए हैं. बीमारी की रोकथाम के लिए विभाग ने व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है. अभी तक करीब दो हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और अभियान लगातार जारी है." - सुजय शर्मा, उप निदेशक, पशुपालन विभाग हमीरपुर

इन पशुओं को होता है लंपी वायरस

उप निदेशक सुजय शर्मा ने बताया कि बताया कि जिन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें लंपी स्किन डिजीज का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में पशुपालकों को अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि यदि किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें.

Hamirpur Animal Husbandry Department
पशुपालन विभाग हमीरपुर (ETV Bharat)

क्या है लंपी वायरस ?

उप निदेशक सुजय शर्मा ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज गोवंश में होने वाली एक संक्रामक वायरल बीमारी है. यह कैप्रिपॉक्स वायरस के कारण होती है. बीमारी मुख्य रूप से मच्छरों, काटने वाली मक्खियों और टिक जैसे रक्त चूसने वाले कीटों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल सकती है. संक्रमित पशु को बुखार आने के बाद शरीर की त्वचा पर गोल और उभरी हुई गांठें या नोड्यूल बनने लगते हैं. कई मामलों में पशु की हालत गंभीर भी हो सकती है.

पशुपालन विभाग की पशुपालकों को सलाह

  • पशुओं के आसपास साफ-सफाई रखें.
  • बीमारी के संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें.
  • समय पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
  • विभाग की ओर से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पशुओं को शामिल करवाएं.

"टीकाकरण अभियान से बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है. विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की निगरानी और इलाज के साथ-साथ टीकाकरण का कार्य भी कर रही हैं." - सुजय शर्मा, उप निदेशक, पशुपालन विभाग हमीरपुर

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Last Updated : August 26, 2026 at 7:49 PM IST

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