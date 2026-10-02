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अलवर-खैरथल में फिर लंपी वायरस की दस्तक: UP सीमा से बढ़ा संक्रमण का खतरा, पशुपालन विभाग ने तेज किया टीकाकरण

राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में लौटा लंपी वायरस, अलवर और तिजारा में 750 से अधिक गोवंश चपेट में आकर हुए स्वस्थ.

लंपी वायरस की दस्तक
लंपी वायरस की दस्तक (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 2:05 PM IST

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अलवर : ​प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद गोवंश पर एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज (Lumpy Virus) का गंभीर खतरा मंडराने लगा है. पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के जरिए इस घातक वायरस ने सूबे के अलवर और खैरथल-तिजारा जिलों में अपनी दस्तक दी है. इस से स्थानीय पशुपालकों के साथ-साथ राज्य प्रशासन की नींद उड़ा दी है. हालांकि, राहत की बात यह है कि पशुपालन विभाग की त्वरित सतर्कता और व्यापक टीकाकरण अभियान के चलते दोनों ही जिलों में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और सैकड़ों पशु समय रहते खतरे से बाहर निकाल लिए गए हैं.

पशुपालन पालन विभाग के संयुक्त निदेशक रमेशचंद मीणा ने बताया कि अलवर जिले के गोविंदगढ़ व कठूमर ब्लॉकों में गोवंश में लंपी वायरस का संक्रमण मिला है. पशुपालन विभाग का दावा है कि वैक्सीनेशन से इन जिलों में गोवंश पर आए संकट की स्थिति में काफी हद तक सुधार हो चुका है. वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि अलवर जिले में हाल ही लंपी वायरस से चिन्हित संक्रमित 273 गोवंश और खैरथल तिजारा जिले में 487 गोवंश अब खतरे से बाहर हो चुके हैं.

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संक्रमित गौवंश
संक्रमित गौवंश (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

​वर्ष 2022 में लंपी वायरस ने पूरे राजस्थान में भयंकर तबाही मचाई थी. उस दौरान अकेले अलवर जिले में ही 1500 से अधिक गोवंश की मौत हुई , जबकि हजारों मवेशी लंबे समय तक तड़पते रहे थे. उस खौफनाक दौर के बाद बड़े पैमाने पर चले टीकाकरण अभियान ने संक्रमण की रफ्तार को थाम लिया था.

​यूपी सीमा से बढ़ा संक्रमण का दायरा : ​पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में गोवंश के अंदर लंपी वायरस के नए मामले सामने आए थे. चूंकि अलवर और नवगठित खैरथल-तिजारा जिला सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और दोनों ही जिले दुग्ध उत्पादन व पशुपालन के मामले में राज्य के अग्रणी जिलों में गिने जाते हैं, इसलिए सीमा पार से यह संक्रमण हवा, मक्खियों और मच्छरों के जरिए यहां तक पहुंच गया.

गोविंदगढ़ व कठूमर में संक्रमण : पशुपालन पालन विभाग के संयुक्त निदेशक रमेशचंद मीणा ने बताया कि गोविंदगढ़ व कठूमर ब्लॉकों में गोवंश में लंपी वायरस का संक्रमण मिला है. ये ब्लॉक उत्तर प्रदेश की सीमा के पास हैं. उन्होंने बताया कि जिले में 273 गोवंश में लंपी वायरस संक्रमण चिन्हित किया गया था. विभाग की ओर से इन क्षेत्रों में गोवंश में लंपी वायरस संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया.

उपचार के दौरान गौवंश
उपचार के दौरान गौवंश (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

उन्होंने बताया कि वर्तमान में अलवर जिले में एक भी गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित नहीं है और विभाग की ओर से फील्ड में स्टाफ की ओर से लगातार गोवंश की मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में अलवर जिले में गोवंश पर लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैला था, जिसके चलते अलवर जिले में 1500 से ज्यादा गोवंश की मौत हुई थी. हालांकि राहत की बात यह है हाल ही अलवर जिले में गोवंश में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई पड़ने के बाद भी एक भी गोवंश की मौत लंपी संक्रमण से नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में इस वर्ष 24 जून से गोवंश में लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, जिसमें अब तक एक लाख 69 हजार 800 गोवंश का वैक्सीनेशन किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अलवर से खैरथल-तिजारा जिले में भी लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन भेजी जाती है.

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खैरथल-तिजारा जिले में भी मिले थे लंपी वायरस लक्षण : खैरथल- तिजारा जिले के पशुपाल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पीसी यादव ने बताया कि गोवंश में लंपी वायरस का संक्रमण मिलने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 496 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले थे, इसके बाद गोवंश में वैक्सीनेशन किया गया, जिसके चलते संक्रमित गोवंश में से 487 ठीक हो चुके हैं. उन्होंने बताया की खैरथल-तिजारा जिले में ड्रग डिपो नहीं होने के कारण अलवर से ही दवाई आती है. डिप्टी डायरेक्टर यादव ने पशुपालकों को सचेत किया कि लंपी वायरस का संक्रमण बारिश के मौसम में आता है, लेकिन सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही यह संक्रमण स्वतः ही ठीक होने लगता है.

पशुपालन विभाग अलवर
पशुपालन विभाग अलवर (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

गोवंश में लंपी वायरस के ये दिखते हैं लक्षण : अलवर के पशुपालन पालन विभाग के संयुक्त निदेशक रमेशचंद मीणा ने बताया कि लंपी वायरस के संक्रमण से गोवंश के शरीर पर गांठें निकलना शुरू हो जाता है. ये गांठे ही गोवंश के सिर, गर्दन, पैर व अन्य हिस्सों में बढ़ने लगती है. लंपी संक्रमण से गोवंश में बुखार आना, भूख कम लगना और दूध उत्पादन घटने जैसी परेशानियां दिखाई देने लगती है. उन्होंने बताया कि पशुओं में ऐसे बदलाव नजर आएं तो इसे सामान्य त्वचा की समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत पशु चिकित्सक से जांच करानी चाहिए.

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