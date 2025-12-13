ETV Bharat / state

हरियाणा में लम्पी स्किन डिजीज की एंट्री, जानें लक्षण और उपाय, लुवास ने जारी की एडवाइजरी

हिसार: हरियाणा में एक बार फिर लम्पी स्किन डिजीज के मामलों में इजाफा हो रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में पशुओं में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) ने पशुपालकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है. पशुओं में बढ़ते त्वचा रोग को देखते हुए विवि के पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश खुराना ने बताया कि "कुलपति डॉ. विनोद कुमार वर्मा के निर्देशन में विशेषज्ञों की टीमें फील्ड में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है. प्रभावित पशुओं की जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है".

लुवास के अनुसार, "ढेलेदार त्वचा रोग एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है. जो पॉक्स वायरस से फैलता है. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इसे नोट फाइनल ट्रांसबाउंडरी डिजीज की श्रेणी में रखा है. यह रोग संक्रमित पशु के संपर्क में आने या मच्छर, मक्खी एवं चीचड़ जैसे कीटों द्वारा तेजी से फैलता है. खास बात ये है कि यह बीमारी इंसानों में नहीं फैलती. इसलिए पशुपालकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है".

लम्पी स्किन डिजीज (Etv Bharat)

लम्पी वायरस के लक्षण: वहीं, पशु चिकित्सा रोग निदान विभाग के अधिकारी डॉ. ज्ञान सिंह ने बताया कि "यह रोग गर्म एवं नमी वाले मौसम में अधिक फैलता है. इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर गांठ या फोड़े, आंख-नाक से पानी आना, भूख कम हो जाना, पैरों में दर्द एवं सूजन, दूध उत्पादन में कमी, गर्भपात तथा थनों में सूजन जैसे लक्षण शामिल हैं. बीमारी की रुग्णता दर 10-20 प्रतिशत तथा मृत्यु दर करीब 1-5 प्रतिशत तक देखी जा रही है".

पशुपालकों के लिए लुवास की सलाह