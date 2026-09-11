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राजस्थान में लंपी की एंट्री पर मुख्यमंत्री भजनलाल सख्त, डीग-भरतपुर में 16 गोवंश की मौत, CM ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

जयपुर: राजस्थान में लंपी स्किन रोग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर शाम CM निवास पर उच्चस्तरीय बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को निगरानी, टीकाकरण तेज करने और जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए.पशुपालन विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 10,403 पशु संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 6,905 ठीक हो चुके हैं. अब तक 87% से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण हो चुका है. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 2026-27 में करीब 90% गौवंश का टीकाकरण हो चुका है. पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा केस हैं, भरतपुर-डीग में 16 गौवंश की मौत हुई है. अभी 4,500 पशुओं का इलाज चल रहा है. रोग की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं. विभाग पशुपालकों को साइपरमेथ्रिन और सोडियम हाइपोक्लोराइट भी दे रहा है.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाइयों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए. लंपी रोग की निगरानी और नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में रोग की स्थिति की निगरानी, संक्रमित पशुओं की पहचान और जरूरी इलाज की व्यवस्था की जा रही है.

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पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अधिक मामले: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में ही लंपी रोग के मामले सामने आए हैं. पूरे प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा कि समयबद्ध तैयारियों और प्रभावी प्रयासों के कारण प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लंपी रोग को लेकर पूरी तरह सजग और सतर्क है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखने तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए.

भरतपुर-डीग में 16 गौवंश की मौत: पशुपालन, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस साल पूर्वी राजस्थान में लंपी रोग के मामले अधिक सामने आए हैं, लेकिन वहां भी स्थिति नियंत्रण में है. उनके अनुसार भरतपुर और डीग जिले में अब तक कुल 16 गौवंश की मौत लंपी रोग के कारण हुई है. मंत्री ने बताया कि अधिकतर संक्रमित गौवंश को रोगमुक्त किया जा चुका है, जबकि करीब 4,500 गौवंश का इलाज जारी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उपचाराधीन पशुओं को भी जल्द रोगमुक्त कर लिया जाएगा.