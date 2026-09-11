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राजस्थान में लंपी की एंट्री पर मुख्यमंत्री भजनलाल सख्त, डीग-भरतपुर में 16 गोवंश की मौत, CM ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

पूर्वी राजस्थान में लंपी रोग के मामले अधिक सामने आए हैं. करीब 4,500 गौवंश का इलाज जारी है.

Rajasthan Lumpy Skin Disease Cases
पशु शिविर में लंपीग्रस्त गायें (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 9:29 AM IST

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जयपुर: राजस्थान में लंपी स्किन रोग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर शाम CM निवास पर उच्चस्तरीय बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को निगरानी, टीकाकरण तेज करने और जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए.पशुपालन विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 10,403 पशु संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 6,905 ठीक हो चुके हैं. अब तक 87% से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण हो चुका है. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 2026-27 में करीब 90% गौवंश का टीकाकरण हो चुका है. पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा केस हैं, भरतपुर-डीग में 16 गौवंश की मौत हुई है. अभी 4,500 पशुओं का इलाज चल रहा है. रोग की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं. विभाग पशुपालकों को साइपरमेथ्रिन और सोडियम हाइपोक्लोराइट भी दे रहा है.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाइयों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए. लंपी रोग की निगरानी और नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में रोग की स्थिति की निगरानी, संक्रमित पशुओं की पहचान और जरूरी इलाज की व्यवस्था की जा रही है.

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पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अधिक मामले: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में ही लंपी रोग के मामले सामने आए हैं. पूरे प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा कि समयबद्ध तैयारियों और प्रभावी प्रयासों के कारण प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लंपी रोग को लेकर पूरी तरह सजग और सतर्क है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखने तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए.

भरतपुर-डीग में 16 गौवंश की मौत: पशुपालन, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस साल पूर्वी राजस्थान में लंपी रोग के मामले अधिक सामने आए हैं, लेकिन वहां भी स्थिति नियंत्रण में है. उनके अनुसार भरतपुर और डीग जिले में अब तक कुल 16 गौवंश की मौत लंपी रोग के कारण हुई है. मंत्री ने बताया कि अधिकतर संक्रमित गौवंश को रोगमुक्त किया जा चुका है, जबकि करीब 4,500 गौवंश का इलाज जारी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उपचाराधीन पशुओं को भी जल्द रोगमुक्त कर लिया जाएगा.

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आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था: पशुपालन मंत्री ने कहा कि जहां भी लंपी रोग के मामले सामने आ रहे हैं, वहां तत्काल आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं. विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं. संक्रमित गौवंश को तत्काल अन्य पशुओं से अलग यानी आइसोलेट कर समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. उन्होंने कहा कि लंपी रोग मुख्य रूप से गौवंश को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोग है और इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. राजस्थान पहले भी इस बीमारी का प्रभाव देख चुका है, इसलिए इस बार विभाग ने सर्वेक्षण, निदान और नियंत्रण के लिए पहले से तैयारियां की हैं.

पिछले साल 95 प्रतिशत गौवंश का हुआ था टीकाकरण: जोराराम कुमावत ने बताया कि पिछले वर्ष दो माह के टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य के करीब 95 प्रतिशत गौवंश का टीकाकरण किया गया था. इसके चलते रोग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया था और गौवंश की हानि लगभग नहीं के बराबर रही थी.

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पशुपालकों से विशेष निगरानी की अपील: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालकों से घबराने के बजाय सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है. पशुपालकों से कहा गया है कि वे अपने गौवंश की नियमित निगरानी रखें और लंपी रोग के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सा संस्थान या पशु चिकित्सक से संपर्क करें. प्रभावित पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखने, प्रभावित क्षेत्रों से नए पशुओं को लाने-ले जाने से बचने और संक्रमण की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव पशुपालन एवं गोपालन विकास सीतारामजी भाले सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े.

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