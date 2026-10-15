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लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में भू-मालिकों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, हाईकोर्ट ने SJVNL को दिया 3 महीने का समय

लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में भू-मालिकों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले भू-मालिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने SJVNL को निर्देश दिए हैं कि वह प्रभावित जमीन मालिकों को उनकी जमीन के बदले सोलेशियम (अतिरिक्त मुआवजा) का भुगतान करे. इसके साथ ही निर्धारित प्रावधानों के तहत ब्याज और अतिरिक्त वृद्धि की राशि भी अदा करनी होगी. अदालत ने इसके लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने राकेश कुमार सहित अन्य भू-मालिकों की ओर से दायर 19 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. अदालत ने 12 अक्टूबर 2026 को दिए अपने निर्णय में याचिकाओं को स्वीकार कर लिया. ये मामले शिमला जिले की रामपुर तहसील के निरथ और बड़ाश गांवों में लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई निजी जमीन के मुआवजे से जुड़े थे.

मुआवजा मिला, लेकिन नहीं मिला था सोलेशियम