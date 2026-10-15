लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में भू-मालिकों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, हाईकोर्ट ने SJVNL को दिया 3 महीने का समय
लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में भू-मालिकों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, हाईकोर्ट ने SJVNL को दिया 3 महीने का समय
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले भू-मालिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने SJVNL को निर्देश दिए हैं कि वह प्रभावित जमीन मालिकों को उनकी जमीन के बदले सोलेशियम (अतिरिक्त मुआवजा) का भुगतान करे. इसके साथ ही निर्धारित प्रावधानों के तहत ब्याज और अतिरिक्त वृद्धि की राशि भी अदा करनी होगी. अदालत ने इसके लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने राकेश कुमार सहित अन्य भू-मालिकों की ओर से दायर 19 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. अदालत ने 12 अक्टूबर 2026 को दिए अपने निर्णय में याचिकाओं को स्वीकार कर लिया. ये मामले शिमला जिले की रामपुर तहसील के निरथ और बड़ाश गांवों में लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई निजी जमीन के मुआवजे से जुड़े थे.
मुआवजा मिला, लेकिन नहीं मिला था सोलेशियम
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि SJVNL ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मंजूर दरों के आधार पर उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवाई और जमीन की कीमत का भुगतान भी किया, लेकिन उन्हें जमीन के बदले सोलेशियम (अतिरिक्त वित्तीय मुआवजा) नहीं दिया गया. कुछ भू-मालिकों को जमीन पर बने मकानों और अन्य संरचनाओं के लिए सोलेशियम का भुगतान किया गया था, जबकि जमीन के लिए यह लाभ देने से इनकार किया जा रहा था.
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि राज्य सरकार के 6 मार्च 2020 के पत्र के अनुरूप उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाले लाभ दिए जाएं. इसके अलावा, संरचनाओं के मुआवजे पर भी कानून के प्रावधानों के अनुसार ब्याज देने की मांग की गई थी.
लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए SJVNL को निजी जमीन की जरूरत थी. इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन मालिकों के साथ बातचीत के जरिए दरें तय करने के लिए एक वार्ता समिति गठित की थी. समिति की सिफारिशों को सरकार ने 6 मार्च 2020 को मंजूरी दी। सरकारी पत्र में स्पष्ट शर्त रखी गई थी कि जमीन की खरीद या अधिग्रहण के दौरान संबंधित कानून के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी अनिवार्य प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों का पालन किया जाएगा.
सरकार की ओर से मंजूर दरों के मुताबिक, बड़ाश गांव में जमीन की औसत सर्किल दर 59,17,251 रुपये प्रति बीघा थी, जबकि बातचीत के बाद 40 लाख रुपये प्रति बीघा की दर मंजूर की गई. इसी तरह निरथ गांव में औसत सर्किल दर 1,05,73,862 रुपये प्रति बीघा थी, जबकि बातचीत के बाद 50 लाख रुपये प्रति बीघा की दर तय हुई.
SJVNL की दलील को अदालत ने नहीं माना
SJVNL की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जमीन का अधिग्रहण कानून के तहत औपचारिक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि सीधे खरीद की गई थी. ऐसे में कलेक्टर की ओर से अधिग्रहण का अवॉर्ड पारित नहीं होने के कारण जमीन पर सोलेशियम देने का सवाल नहीं उठता. हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन की दरों को मंजूरी देते समय स्पष्ट रूप से 2013 के अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने की शर्त रखी थी। SJVNL भी अपने पत्र में मुआवजे और कानून के तहत मिलने वाले लाभ देने की बात कह चुका था.
अदालत ने यह भी गौर किया कि SJVNL कुछ भू-मालिकों को जमीन पर बनी संरचनाओं के लिए सोलेशियम का भुगतान कर चुका था, लेकिन जमीन के लिए यही लाभ देने से इनकार कर रहा था. इसके अलावा, जमीन मालिकों की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि उन्होंने जमीन के लिए सोलेशियम का दावा न करने की सहमति दी थी.
सरकारी वादे से पीछे नहीं हट सकता विभाग
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया. अदालत ने कहा कि यदि सरकार कोई वादा करती है और नागरिक उस पर भरोसा करके अपनी स्थिति बदलते हैं, तो सरकार को सामान्य परिस्थितियों में उस वादे का पालन करना होता है. अदालत ने माना कि जमीन मालिकों के पास जमीन बेचने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं था, क्योंकि जमीन नहीं बेचने की स्थिति में उसका अधिग्रहण किया जा सकता था. इसलिए केवल सीधे खरीद का रास्ता अपनाने से जमीन मालिकों को कानून के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता.
तीन महीने में करना होगा भुगतान
इन सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को मंजूर कर लिया. अदालत ने SJVNL को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को उनकी जमीन के लिए सोलेशियम का भुगतान तीन महीने के भीतर करे. साथ ही, भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 30(1), 30(3) और धारा 80 के तहत ब्याज तथा अतिरिक्त वृद्धि का भुगतान भी किया जाए.
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