ETV Bharat / state

लूहरी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा ये लाभ, 31 मई तक करें आवेदन

210 मेगावाट लूहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित कई पंचायतों के लोगों के लिए प्रशासन ने जारी की ये सूचना.

Luhri Hydro Electric Project
लुहरी जल विद्युत परियोजना (@SJVNL)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर बुशहर: शिमला और कुल्लू जिले में निर्माणाधीन लूहरी जल विद्युत परियोजना (स्टेज-1) से प्रभावित परिवारों (PAFs) को राहत देते हुए प्रशासन ने पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) योजना के तहत अपने विकल्प में बदलाव करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है. ये सूचना एसडीएम रामपुर बुशहर हर्ष अमरेन्द्र सिंह द्वारा जारी की गई है.

परियोजना से प्रभावित हो रहे कई परिवार

सतलुज नदी पर रामपुर क्षेत्र में निरथ के पास बन रही लूहरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता 210 मेगावाट की है. यह परियोजना एसजेवीएन लिमिटेड (SJVNL) द्वारा विकसित की जा रही है. इसके निर्माण से क्षेत्र की कई पंचायतें प्रभावित हो रही हैं. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी पात्र लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का लाभ मिल सके. इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है.

Luhri Hydro Electric Project
रामपुर प्रशासन ने जारी की सार्वजनिक सूचना (Rampur Administration)

प्रभावित परिवारों को मिलेगा ये विकल्प

एसडीएम रामपुर द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, जिन परिवारों ने पहले नौकरी का विकल्प चुना था, लेकिन वर्तमान में परियोजना में किसी भी प्रकार की नौकरी में कार्यरत नहीं हैं, वे अब अपना विकल्प बदल सकते हैं. ऐसे में प्रभावित परिवार 5,00,000 की एकमुश्त राशि या वार्षिकी (Annuity) का विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा वे प्रभावित परिवार जिन्होंने अभी तक किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं चुना है, उन्हें भी अब पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत अपना विकल्प निर्धारित करने का मौका दिया गया है.

इस दिन तक मिलेगा ऑप्शन चेंज का मौका

प्रशासन ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए सभी पात्र परिवारों से समय रहते फैसला लेने की अपील की है. प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि ऑप्शन चेंज के लिए 31 मई 2026 आखिरी तिथि निर्धारित की गई है. इसके बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के अंदर आवेदन न करने पर संबंधित परिवार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं.

"सभी प्रभावित परिवारों से आग्रह है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने विकल्प का चयन कर लें या परिवर्तन सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का लाभ बिना किसी बाधा के समय पर मिल सके." - हर्ष अमरेन्द्र सिंह, एसडीएम, रामपुर बुशहर

ये भी पढ़ें: काल बनकर सड़क किनारे खड़े हैं पेड़, हर साल हादसों के बाद भी नहीं जागता विभाग

TAGGED:

LUHRI HYDRO ELECTRIC PROJECT
REHABILITATION RESETTLEMENT PLAN
SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM
लूहरी जल विद्युत परियोजना
HIMACHAL 210 MW LUHRI STAGE I HEP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.