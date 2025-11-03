ETV Bharat / state

लुगुबुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ राजकीय महोत्सव 2025 का शुभारंभ, सीएम भी करेंगे शिरकत

पारंपरिक तरीके से लुगुबुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ राजकीय महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ.

Luguburu Ghantabari Dhorom Garh State Festival 2025 inaugurated in Bokaro
लुगुबुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में पूजा करते डीसी और एसपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः प्रकृति की गोद में बसा जिला में गोमिया प्रखंड के ललपनिया के पवित्र स्थल लुगुबुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में सोमवार सुबह को राजकीय महोत्सव 2025 का शुभारंभ पारंपरिक विधि-विधान और भक्तिपूर्ण माहौल में हुआ.

पूरे क्षेत्र में जय लुगुबाबा के जयघोष और मांदर की थापों से वातावरण गुंजायमान हो उठा. बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, नायके बाबा और आयोजन समिति अध्यक्ष बबली सोरेन व अन्य सदस्यों ने पूजा-अर्चना कर तीन दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की.

लुगुबाबा के दरबार में आस्था का सैलाब

पहले ही दिन श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा. दस हजार से अधिक श्रद्धालु लुगु पहाड़ पर चढ़कर लुगुबाबा के दर्शन के लिए पहुंचे. सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में गीत-संगीत गाते हुए आस्था की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दिए. भक्तों ने कहा कि लुगुबाबा हमारे पुरखों की आत्मा हैं, हमारी धरती और हमारे धर्म के रक्षक यहां आकर मन को शांति और आत्मा को शक्ति मिलती है.

लोकसंस्कृति और परंपरा का जीवंत उत्सव

लुगुबुरू महोत्सव केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह झारखंड की आदिवासी अस्मिता, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का जीवंत उत्सव है. यहां संथाली और अन्य जनजातीय समाजों के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं.

श्रद्धालुओं के लिए सुगठित व्यवस्था

जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत तैयारियां की हैं. टेंट सिटी में आवास और विश्राम की सुविधा, बोकारो स्टील सिटी व गोमिया रेलवे स्टेशन से नि:शुल्क बस सेवा, खिचड़ी सेवा, साफ-सुथरा पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साज-सज्जा, सूचना व सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता टीम निरंतर सक्रियता बनाये रहेंगे.

डीसी अजय नाथ झा ने पूजा-अर्चना कर महोत्सव की सफलता और जिले की सांस्कृतिक एकता, सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि लुगुबुरू महोत्सव हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारी परंपरा की पहचान है. यह पर्व झारखंड की लोक आस्था को विश्व पटल पर स्थापित करता है. इस महोत्सव में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शामिल होंगे एवं पूजा अर्चना करेंगे.

सुरक्षा और सेवा-प्रशासन सतर्क

एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पूरे परिसर में पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हर आगंतुक को सुरक्षित, सहज और भक्तिपूर्ण अनुभव मिले, यही हमारा प्रयास है.

धर्म, धरती और संस्कृति का अनोखा संगम

लुगुबुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ संथाली समाज का पवित्रतम तीर्थ स्थल माना जाता है. यहां प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु एकत्र होकर धरती, जल, जंगल और जन के इस पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाते हैं. यह पर्व झारखंड की उस आत्मा को अभिव्यक्त करता है, जिसमें प्रकृति ही ईश्वर है और लुगुबाबा उसका साकार स्वरूप.

इसे भी पढे़ं- बोकारो में अंतरराष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन, डीसी और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा

इसे भी पढे़ं- पर्यटन सचिव ने की तेनुघाट और लुगुबुरू घंटाबारी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

TAGGED:

डीसी और एसपी ने पूजा की
STATE FESTIVAL 2025
LUGUBURU GHANTABARI DHOROM GARH
BOKARO
RAJKIYA MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.