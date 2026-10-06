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दीवाली से पहले लखनऊ को मिलेगी बड़ी सौगात, आम जनता के लिए खुलेगा शहर का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कार्य का लिया जायजा. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत बन रहा लखनऊ का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर इस दीपावली से पहले चालू हो जाएगा. इससे डालीगंज से पक्का पुल तक का सफर महज 2 मिनट में पूरा होगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को परियोजना का निरीक्षण किया. मौके पर यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए उन्होंने टीले वाली मस्जिद के पास इंटीग्रेटेड रोटरी बनाने के निर्देश दिये हैं.