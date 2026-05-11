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भाजपा का नया केंद्र बनेगा लखनऊ का मॉल एवेन्यू, प्रदेश अध्यक्ष बोले- इसी महीने संगठन में होगा बड़ा बदलाव

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब लखनऊ में ज्यादा समय बिताएंगे. उन्होंने मॉल एवेन्यू में अपना नया आवास लिया है. अब मॉल एवेन्यू का यह आवास ही यूपी बीजेपी का नया केंद्र बनेगा. यहां से संगठनात्मक गतिविधियां और तेज होंगी. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मई माह के अंत में बदला हुआ नजर आएगा. न केवल बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर नए पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन में जो बदलाव होने हैं वह इसी महीने कर दिए जाएंगे.

पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं. वे केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पहले उनकी व्यस्तता के कारण वे लखनऊ में कम समय दे पाते थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि प्रदेश की राजधानी में ज्यादा समय देकर संगठन को मजबूत किया जाएगा. मॉल एवेन्यू स्थित उनके नए आवास को पार्टी का नया हब बनाने की तैयारी चल रही है. यहां नियमित रूप से कार्यकर्ता मिल सकेंगे, बैठकें होंगी और पार्टी की रणनीतियां तैयार की जाएंगी.

पंकज चौधरी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आवास में करके इस बात का खुला ऐलान किया है. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस आसानी से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कर सकते थे, बावजूद उन्होंने आवास को चुना. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने खुद ही कहा कि निश्चित तौर पर वे अब अपने आवास में लोगों से मिलते रहेंगे. उन्होंने माना की महत्वपूर्ण बैठक यहां होगी. यहां से रणनीतियां बनाई जाएगी और लागू की जाएगी.