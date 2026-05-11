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भाजपा का नया केंद्र बनेगा लखनऊ का मॉल एवेन्यू, प्रदेश अध्यक्ष बोले- इसी महीने संगठन में होगा बड़ा बदलाव

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मई माह के अंत में बदला हुआ नजर आएगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:59 PM IST

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लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब लखनऊ में ज्यादा समय बिताएंगे. उन्होंने मॉल एवेन्यू में अपना नया आवास लिया है. अब मॉल एवेन्यू का यह आवास ही यूपी बीजेपी का नया केंद्र बनेगा. यहां से संगठनात्मक गतिविधियां और तेज होंगी. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मई माह के अंत में बदला हुआ नजर आएगा. न केवल बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर नए पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन में जो बदलाव होने हैं वह इसी महीने कर दिए जाएंगे.

पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं. वे केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पहले उनकी व्यस्तता के कारण वे लखनऊ में कम समय दे पाते थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि प्रदेश की राजधानी में ज्यादा समय देकर संगठन को मजबूत किया जाएगा. मॉल एवेन्यू स्थित उनके नए आवास को पार्टी का नया हब बनाने की तैयारी चल रही है. यहां नियमित रूप से कार्यकर्ता मिल सकेंगे, बैठकें होंगी और पार्टी की रणनीतियां तैयार की जाएंगी.

पंकज चौधरी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आवास में करके इस बात का खुला ऐलान किया है. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस आसानी से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कर सकते थे, बावजूद उन्होंने आवास को चुना. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने खुद ही कहा कि निश्चित तौर पर वे अब अपने आवास में लोगों से मिलते रहेंगे. उन्होंने माना की महत्वपूर्ण बैठक यहां होगी. यहां से रणनीतियां बनाई जाएगी और लागू की जाएगी.

मॉल एवेन्यू इलाका पहले से ही महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां कई वीआईपी आवास हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है. पार्टी के लिए यह जगह सुविधाजनक साबित होगी. भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक ताकत के लिए जानी जाती है. पंकज चौधरी ने बताया कि निश्चित तौर पर इसी महीने हम पूरा संगठन बदल देंगे. चुनाव में अब मान सकते हैं कि केवल 8 महीने का समय बचा हुआ है. जिसके बीतते समय नहीं लगेगा. उन्होंने बताया कि आयोग और बोर्ड में भी नए मेंबर की तैनाती जल्द कर दी जाएगी.

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