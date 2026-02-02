ETV Bharat / state

लखनऊ की लजीज गली विवादों में फंसी, हुसैनाबाद ट्रस्ट ने उठाए सवाल, 10 करोड़ का है प्रोजेक्ट

प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि यह जमीन ट्रस्ट की है. LDA ने क्यों यहां 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए.

लखनऊ की लजीज गली विवादों में फंसी.
लखनऊ की लजीज गली विवादों में फंसी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 3:48 PM IST

लखनऊ : हुसैनाबाद इलाके में लखनवी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित लजीज गली प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है. प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इसे हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और निर्माण बताया है. इस वजह से यह प्रोजेक्ट विवादों में फंस गया है. उनके विरोध की वजह से यह परियोजना पूरी होने के बाद भी परवान नहीं चढ़ पा रही है.

मौलाना कल्बे जवाद ने अन्य धर्मगुरुओं और वकीलों के साथ पिछले दिनों स्थल का निरीक्षण किया और प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने कहा कि यदि निर्माण नहीं रोका गया, तो बड़ा आंदोलन करेंगे. इससे लखनऊ के पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर असर पड़ने की आशंका है. जिसके बाद प्रोजेक्ट रुक गया. रविवार को भी कल्बे जवाद ने कहा कि यह हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन है, LDA ने क्यों यहां 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए.

जानते हैं लजीज गली के बारे में : लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है. अपनी तहजीब, संस्कृति और खास तौर पर लखनवी व्यंजनों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है. यहां के कबाब, बिरयानी, शीरमाल, तंदूरी रोटी, पान और कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब लुभाते हैं. इन व्यंजनों को एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से पेश करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने पुराने लखनऊ के हेरिटेज जोन में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया.

यह प्रोजेक्ट हुसैनाबाद से कैसरबाग तक के इलाके को हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का हिस्सा है. इसमें सुगंध पार्क (फ्रेगरेंस पार्क), नया म्यूजियम, फूड कोर्ट, गुलाब-नींबू पार्क शामिल है. इसी क्रम में रूमी गेट के पास लजीज गली नाम से एक खास फूड स्ट्रीट और व्यंजन गैलरी बनाई जा रही है. इसका मकसद है कि पर्यटक और स्थानीय लोग एक ही जगह पर असली लखनवी खाने का मजा ले सकें.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट : यहां विभिन्न स्टॉल और रेस्तरां होंगे, जहां पारंपरिक लखनवी डिशेज को साफ-सुथरे और आधुनिक तरीके से परोसा जाएगा. LDA ने इस प्रोजेक्ट को हेरिटेज जोन के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया. रूमी गेट के सामने बना फूड कोर्ट पहले ही शुरू हो चुका है, जहां पर्यटक लखनऊ के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं. लजीज गली इसी फूड हब का विस्तार है, जो घंटाघर के नजदीक डेवलप हो रहा है.

LDA का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपये का है और इससे पुराने शहर की चमक बढ़ेगी. पर्यटकों को एक छत के नीचे लखनवी स्वाद मिलेगा. साथ ही इलाके की ऐतिहासिक इमारतों को भी संरक्षित किया जाएगा. सभी इमारतों को एक रंग में रंगा जाएगा, ताकि इलाका और खूबसूरत लगे. लेकिन अब यह प्रोजेक्ट विवाद में फंस गया है.

ट्रस्ट ने बताया अतिक्रमण : हुसैनाबाद ट्रस्ट, जो नवाब आसफ-उद-दौला के समय से चला आ रहा है, कई ऐतिहासिक इमारतों और जमीनों का मालिक है. ट्रस्ट की जमीनों पर कई बार विवाद होते रहे हैं. मौलाना कल्बे जवाद ने आरोप लगाया है कि लजीज गली का निर्माण ट्रस्ट की जमीन पर बिना अनुमति के किया जा रहा है. यह अतिक्रमण है. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है और इसकी आमदनी पर भी सवाल हैं.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में हुसैनाबाद ट्रस्ट से अनापत्ति (NOC) ले चुके हैं. कुछ लोग विरोध कर रहे हैं. इस संबंध में हुसैनाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष और जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी के बीच चर्चा चल रही है. जल्द समाधान होगा.

LUCKNOW LAZIZ GALI
LUCKNOW NEWS
HUSSAINABAD TRUST LAZIZ GALI
