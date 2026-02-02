ETV Bharat / state

लखनऊ की लजीज गली विवादों में फंसी, हुसैनाबाद ट्रस्ट ने उठाए सवाल, 10 करोड़ का है प्रोजेक्ट

लखनऊ : हुसैनाबाद इलाके में लखनवी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित लजीज गली प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है. प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इसे हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और निर्माण बताया है. इस वजह से यह प्रोजेक्ट विवादों में फंस गया है. उनके विरोध की वजह से यह परियोजना पूरी होने के बाद भी परवान नहीं चढ़ पा रही है.

मौलाना कल्बे जवाद ने अन्य धर्मगुरुओं और वकीलों के साथ पिछले दिनों स्थल का निरीक्षण किया और प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने कहा कि यदि निर्माण नहीं रोका गया, तो बड़ा आंदोलन करेंगे. इससे लखनऊ के पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर असर पड़ने की आशंका है. जिसके बाद प्रोजेक्ट रुक गया. रविवार को भी कल्बे जवाद ने कहा कि यह हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन है, LDA ने क्यों यहां 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए.

जानते हैं लजीज गली के बारे में : लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है. अपनी तहजीब, संस्कृति और खास तौर पर लखनवी व्यंजनों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है. यहां के कबाब, बिरयानी, शीरमाल, तंदूरी रोटी, पान और कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब लुभाते हैं. इन व्यंजनों को एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से पेश करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने पुराने लखनऊ के हेरिटेज जोन में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया.

यह प्रोजेक्ट हुसैनाबाद से कैसरबाग तक के इलाके को हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का हिस्सा है. इसमें सुगंध पार्क (फ्रेगरेंस पार्क), नया म्यूजियम, फूड कोर्ट, गुलाब-नींबू पार्क शामिल है. इसी क्रम में रूमी गेट के पास लजीज गली नाम से एक खास फूड स्ट्रीट और व्यंजन गैलरी बनाई जा रही है. इसका मकसद है कि पर्यटक और स्थानीय लोग एक ही जगह पर असली लखनवी खाने का मजा ले सकें.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट : यहां विभिन्न स्टॉल और रेस्तरां होंगे, जहां पारंपरिक लखनवी डिशेज को साफ-सुथरे और आधुनिक तरीके से परोसा जाएगा. LDA ने इस प्रोजेक्ट को हेरिटेज जोन के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया. रूमी गेट के सामने बना फूड कोर्ट पहले ही शुरू हो चुका है, जहां पर्यटक लखनऊ के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं. लजीज गली इसी फूड हब का विस्तार है, जो घंटाघर के नजदीक डेवलप हो रहा है.