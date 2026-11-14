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छठ पूजा के लिए लखनऊ का लक्ष्मण मेला मैदान तैयार, रंगोली और आकर्षक डिजाइन से सजाया गया

लखनऊ में छठ घाट पर चल रही तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 13 नवंबर से हो गई है. लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के पास छठ पूजा के लिए घाट को सजाया गया है. यहां बड़ी संख्या में पूजा की बेदियां बनाई गई हैं. व्रती महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और पति की खुशहाली की कामना के साथ छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करेंगी. घाट पर पूजा की बेदी तैयार की जा रही है. शहर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 110 घाट तैयार किए गए हैं, जिनमें 47 प्रमुख घाट और 63 छोटे घाट शामिल हैं.

सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख परंपराओं में शामिल छठ पूजा अब राजधानी लखनऊ में भी बड़े स्तर पर मनाई जाती है. शहर के अलग-अलग इलाकों में छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए गए हैं. लक्ष्मण मेला मैदान के पास भी छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.

छठ पूजा के लिए तैयार लक्ष्मण मेला मैदान. (Video Credit; ETV Bharat) छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस पर्व में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी उपासना की जाती है. महिलाएं संतान की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना के साथ कठिन व्रत रखती हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन की अपनी अलग परंपरा और पूजा विधि है. छठ पूजा. (Photo Credit; ETV Bharat) नहाय खाय से होती है छठ महापर्व की शुरुआत : छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाय कहा जाता है. इसी दिन से चार दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है. व्रती महिलाएं सुबह स्नान करके घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करती हैं. इसके बाद सात्विक भोजन तैयार किया जाता है. आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का प्रसाद बनाया जाता है. भोजन तैयार करने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रती महिलाएं भोजन ग्रहण करने के बाद छठ पूजा की आगे की तैयारियों में जुट जाती हैं. सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)