छठ पूजा के लिए लखनऊ का लक्ष्मण मेला मैदान तैयार, रंगोली और आकर्षक डिजाइन से सजाया गया
शहर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 110 घाट तैयार किए गए हैं, जिनमें 47 प्रमुख घाट और 63 छोटे घाट शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:25 PM IST
लखनऊ : आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 13 नवंबर से हो गई है. लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के पास छठ पूजा के लिए घाट को सजाया गया है. यहां बड़ी संख्या में पूजा की बेदियां बनाई गई हैं. व्रती महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और पति की खुशहाली की कामना के साथ छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करेंगी. घाट पर पूजा की बेदी तैयार की जा रही है. शहर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुल 110 घाट तैयार किए गए हैं, जिनमें 47 प्रमुख घाट और 63 छोटे घाट शामिल हैं.
सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख परंपराओं में शामिल छठ पूजा अब राजधानी लखनऊ में भी बड़े स्तर पर मनाई जाती है. शहर के अलग-अलग इलाकों में छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए गए हैं. लक्ष्मण मेला मैदान के पास भी छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस पर्व में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी उपासना की जाती है. महिलाएं संतान की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना के साथ कठिन व्रत रखती हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन की अपनी अलग परंपरा और पूजा विधि है.
नहाय खाय से होती है छठ महापर्व की शुरुआत : छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाय कहा जाता है. इसी दिन से चार दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है. व्रती महिलाएं सुबह स्नान करके घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करती हैं. इसके बाद सात्विक भोजन तैयार किया जाता है. आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का प्रसाद बनाया जाता है. भोजन तैयार करने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रती महिलाएं भोजन ग्रहण करने के बाद छठ पूजा की आगे की तैयारियों में जुट जाती हैं.
दूसरे दिन होता है खरना, तैयार किया जाता है प्रसाद : छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है. इस दिन व्रती महिलाएं सुबह से शाम तक उपवास रखती हैं. शाम को स्नान करने के बाद पूजा की जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है. खरना के प्रसाद में आमतौर पर गुड़ की खीर, रोटी और फल शामिल होते हैं. पूजा के बाद व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं और परिवार के अन्य लोगों को भी प्रसाद बांटा जाता है. खरना के बाद व्रती महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. इसमें व्रती करीब 36 घंटे तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं. यह छठ पर्व का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है.
अंकिता ने बताई छठ पूजा की परंपरा : लक्ष्मण मेला मैदान के पास छठ पूजा की बेदी तैयार करने पहुंचीं अंकिता ने बताया कि छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला पर्व है. इसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है. इसके बाद खरना किया जाता है और फिर व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं. शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है.
अंकिता ने बताया कि इस पूजा में करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है. इसमें साफ सफाई और पूजा के नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में छठ पूजा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं. घाट पर बेदी बनाने से लेकर पूजा की दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से पूजा कर सकें.
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