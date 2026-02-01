सूरजकुंड मेले में 'लखनऊ के जायकों' की महक; यूनेस्को ने दी अंतरराष्ट्रीय पहचान
नवाबों के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि लखनऊ में 32 प्रकार के कबाब बनाए जाते हैं. मसालों की समृद्ध परंपरा है.
लखनऊ: लखनऊ सिर्फ शहर नहीं, एक जिंदा विरासत है. बड़ा इमामबाड़ा की भव्यता, चिकनकारी की महीन कढ़ाई हो या फिर पुराने लखनऊ की गलियों की कबाब-बिरयानी की महक. इन सबने मिलकर ‘नवाबों के शहर’ को यूनेस्को के ‘क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी’ में जगह दिलाई है. यही वजह है कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय मेले की थीम 'लखनऊ का जायका' रखा गया है.
नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि खनऊ का खाना मुगलई, फारसी और भारतीय स्वाद का नायाब संगम है. यहां मसालों का संतुलन, दम-पुख्त की धीमी आंच और बारीक कुकिंग तकनीक ही असली पहचान है. नवाबों के दौर से चली आ रही यह परंपरा आज भी शहर की रग-रग में बसती है. यहां खाना भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि शौकिया खाया जाता है.
32 किस्म के कबाब: नवाबों के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि लखनऊ में 32 प्रकार के कबाब बनाए जाते हैं. गलावटी (टुंडे) कबाब के मसाले आम बाजार से नहीं, बल्कि खास हकीमी जड़ी-बूटियों से तैयार होते हैं. पुराने हकीम मानते थे कि यह कबाब पेट की कई बीमारियों में मुफीद है.
हर कबाब की अलग कहानी: यहां के शामी कबाब का रिश्ता ‘मुल्क-ए-शाम’ (जॉर्डन) से जोड़ा जाता है. वहां से आए फौजियों ने यह रेसिपी साझा की. काकोरी कबाब लखनऊ से सटे काकोरी की पहचान है. यह नवाबी मेहमाननवाजी का शाही प्रतीक रहा है. टुंडे कबाब चौक की 125 साल पुरानी विरासत 135 से अधिक मसालों, कच्चे पपीते और पीतल के बर्तन में कोयले की आंच पर पकाया जाता है. परोसते वक्त बरगद के पत्ते पर रखते हैं, ताकि स्वाद और खुशबू दोनों निखरें.
लखनऊ का स्वाद लाजवाब: बेंगलुरु में रहने वाले चारू शर्मा कहते हैं कि भले ही वह आज बेंगलुरु में रहते हों, लेकिन लखनऊ से उनका रिश्ता बेहद पुराना और भावनात्मक है. उनका मानना है कि यूनेस्को द्वारा अब तक कई सराहनीय काम किए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम यह है कि लखनऊ के जायके को वैश्विक पहचान मिली है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शाकाहारी व्यंजन दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं.
चारू शर्मा के मुताबिक, जब किसी शहर या प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन होता है, तो उसका सीधा लाभ उस शहर को मिलता है. लखनऊ के रंग, तहजीब और खानपान की वजह से यहां टूरिज्म बढ़ने की पूरी संभावना है.
उन्होंने यह भी कहा कि स्वाभाविक रूप से पर्यटकों का दबाव बढ़ेगा, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रशासन पहले से ठोस तैयारी करे. सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों पर शहर की सकारात्मक छवि ही बने. उन्होंने कहा कि लखनऊ के जायके को भारत के अन्य राज्यों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि लोग यहां की असली पारंपरिक संस्कृति, स्वाद और बोलचाल से परिचित हो सकें.
अवध के व्यंजन फेमस: मधु श्री मजुमदार, जो खुद बंगाली हैं, वह कहती हैं कि लखनऊ में उन्हें बेहतरीन बंगाली जायका भी मिलता है. अवध के खाने की तो बात ही कुछ और है. मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, गलावटी कबाब, शामी कबाब, टुंडे कबाब, मलाई-मक्खन, मिठाइयां, कुल्फी और मौसम के हिसाब से बनने वाली दाल-सब्जियां , हर चीज में अलग ही खुशबू और नजाकत है.
सूरजकुंड मेले में लखनऊ के व्यंजनों पर आधारित कार्यक्रमों से शहर का नाम और रोशन हो रहा है. इसके साथ ही फूड टूरिज्म के नए रास्ते खुल रहे हैं, जिससे लखनऊ को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से फायदा होगा.
नजाकत वाला मसाला: महामूदाबाद किचन के वरिष्ठ रसोईया हुसैन बड़े सलीके से फर्क समझाते हैं. वह कहते हैं कि दिल्ली के खारे पानी ने तीखे मसालों को जन्म दिया, जबकि लखनऊ के मीठे पानी ने मसालों को नजाकत सिखाई. यहां कोई मसाला दूसरे पर हावी नहीं होता.
उन्होंने लखनऊ के मसालों की तुलना संगीत से करते हुए कहा कि जैसे किसी संगीत में दस वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं, लेकिन किसी एक की आवाज अलग से चुभती नहीं, बल्कि सब मिलकर एक मधुर धुन बनाते हैं. ठीक वैसे ही लखनऊ के मसाले हैं. सभी मसाले मिलकर एक समृद्ध जायका रचते हैं.
महमूदाबाद के हुसैन ने लखनऊ जायके की गहराई को बड़े दिलचस्प अंदाज में समझाया. उन्होंने कहा कि दो शहरों का पानी एक जैसा नहीं होता. दिल्ली का पानी खारा था, इसलिए वहां मसाले ज्यादा तीखे और तेज रखे गए. वहीं लखनऊ का पानी मीठा था, जिसने यहां के खाने को नजाकत और संतुलन दिया.
मसालों की खास परंपरा: हुसैन ने बताया कि मसालों की भी अपनी-अपनी श्रेणियां होती हैं. कुछ गर्म होते हैं, कुछ खुशबू के लिए और कुछ तीखे. लखनऊ के बावर्ची इन सबका संतुलन साधना जानते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि लखनऊ के खाने में तीखापन नहीं होता, बल्कि पीपरी, खस की जड़ और अन्य मसालों का इस्तेमाल बेहद समझदारी से किया जाता है, ताकि स्वाद और खुशबू दोनों बनी रही.
बात बिरयानी पर आकर ठहरती है तो हुसैन कहते हैं कि बाहर के लोग अक्सर कहते हैं कि लखनऊ की बिरयानी में सिर्फ खुशबू होती है, लेकिन असली राज बावर्ची के हुनर में है. एक कुशल बावर्ची अगर एक किलो चावल में तीन गुना यखनी उतार दे, तो जायका अपने-आप गहराई पकड़ लेता है. उन्होंने साफ कहा यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मेहनत और मोहब्बत से बना हुआ खाना है. यही लखनऊ के जायके की असली पहचान भी है.
