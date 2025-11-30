एक करोड़ रुपए से सजाया संवारा जाएगा लखनऊ का दिगंबर जैन मंदिर, योगी सरकार ने दी हरी झंडी

एक करोड़ रुपए से सजाया संवारा जाएगा लखनऊ का दिगंबर जैन मंदिर, योगी सरकार ने दी हरी झंडी
मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से जैन मंदिर पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का कार्य किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 8:37 PM IST
लखनऊ : इंदिरा नगर बी-ब्लॉक में दिगंबर जैन मंदिर में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास को उत्तर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत इस परियोजना के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से जैन मंदिर पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का कार्य किया जाएगा. मंदिर परिसर को पूरी तरह आगंतुकों के अनुकूल स्वरूप में विकसित किया जाएगा. यह स्थल सर्वधर्म समभाव की मिसाल बनेगा.
उन्होंने बताया, परियोजना के तहत मंदिर परिसर को आधुनिक पर्यटन मानकों से सुसज्जित किया जाएगा. आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए सूचना संकेतकों की व्यवस्था, आरामदायक बैठने की जगह, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, संकेतक, सूचना स्थल सहित अन्य पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इन सुविधाओं के विकास से जहां स्थानीय श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, वहीं दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों को सहज, सुरक्षित और समृद्ध अनुभव प्राप्त होगा.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का मानना है कि राजधानी के अंदर स्थित प्रमुख आस्था स्थलों को सुदृढ़ पर्यटन अवसंरचना से जोड़ने से शहर की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी, साथ ही यह कदम अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा देगा.
उन्होंने कहा कि दिगंबर जैन मंदिर के निर्माण का उद्देश्य इंदिरा नगर के आसपास रहने वाले जैन समुदाय को एक स्थानीय मंदिर प्रदान करना था, जिससे उन्हें दर्शन के लिए शहर के दूसरे क्षेत्रों में न जाना पड़े. इसके अलावा शहर के डालीगंज और चौक इलाके में भी जैन मंदिर हैं, जहां विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु जुटते हैं. आशियाना स्थित जैन मंदिर में करीब एक हजार साल पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा लोगों को आकर्षित करती है. मंदिर में तकरीबन 800 वर्ष पुराने हाथ से लिखे जैन ग्रंथ के भी दर्शन होते हैं.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जैन समुदाय ने उत्तर प्रदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है. राज्य सरकार उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करती है. प्रदेश के 12 पर्यटन सर्किटों में अहम जैन सर्किट के प्रमुख स्थलों के विकास की भी कार्ययोजना है.
