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लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब; मोहर्रम में हिंदू परिवार भी रखते हैं ताजिया

लखनऊ की रीता देवी बताती हैं कि उनके परिवार में पिछले करीब 20 वर्षों से ताज़िया रखा जा रहा है. पहले उनकी मां ताज़िया रखती थीं. अब शादी के बाद उनके ससुराल में भी परंपरा जारी है. मेरी मां के यहां बच्चे जीवित नहीं रहते थे. तब मेरी मां ने मन्नत मानी थी कि अगर संतान सही-सलामत रही तो वह ताज़िया रखेंगी. उसके बाद मेरा जन्म हुआ. मैं मानती हूं कि आज जो भी हूं, उसी मन्नत की बदौलत हूं. रीता बताती हैं कि मोहर्रम शुरू होने से करीब 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. ताजिए की सजावट होती है और मोहर्रम की सभी परंपराओं का पालन किया जाता है.

लखनऊ : देशभर में शुक्रवार को हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों को याद किया जा रहा है. मोहर्रम के मौके पर ताज़िया, आलम, मातम, नोहाख़ानी और मर्सिया के ज़रिए उन्हें ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश की जा रही है. वहीं, नवाबों के शहर लखनऊ में गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल भी इस अवसर पर साफ दिखाई दी है. यहां कई हिंदू परिवार वर्षों से अपने घरों में ताज़िया रखते हैं. इमाम हुसैन की याद में मन्नतें मानते हैं और मोहर्रम की तमाम रस्मों को पूरी आस्था के साथ निभाते हैं. ईटीवी भारत ने कुछ हिंदू परिवारों से बातचीत की. देखें पूरी खबर...





रीता ने बताया कि मेरी मां मुस्लिम थीं और पिताजी पंडित थे. दोनों ने प्रेम विवाह किया था. इसलिए घर में दोनों धर्मों की परंपराएं निभाई जाती थीं. मेरे भाई हिंदू रीति-रिवाज निभाते हैं और मैं मुस्लिम परंपराओं का पालन करती हूं. हमारी आस्था दोनों धर्मों में है. हमारा संदेश सिर्फ इतना है कि सभी लोग प्यार और मोहब्बत से रहें. पूरा परिवार कर्बला भी जाता है.







वाल्मीकि समाज से आने वाले राजकुमार कहते हैं कि उन्हें ताज़िया रखना बहुत अच्छा लगता है. हमारे लिए अल्लाह और भगवान में कोई फर्क नहीं है. इंसानों ने धर्म अलग-अलग बनाए हैं, लेकिन ऊपर वाला एक ही है. धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, बल्कि मिल-जुलकर रहना चाहिए. जिंदगी बहुत छोटी है. जैसे हिंदू भाई जागरण में सहयोग करते हैं, वैसे ही हम मोहर्रम में ताज़िए की सजावट करते हैं. मातम, मर्सिया पढ़ते हैं और भंडारा भी कराते हैं. हमारे इलाके में हजारों ताज़िए निकलते हैं और 10 मोहर्रम की रात ताज़िए कर्बला में दफन किए जाते हैं.







सुनीता चौहान बताती हैं कि उनका परिवार पिछले 15 वर्षों से ताज़िया रख रहा है. उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन को बेटा नहीं हो रहा था. हमने मन्नत मानी थी. बाद में हमारे यहां बेटा हुआ. हम मानते हैं कि लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं. हम ताज़िया खरीदकर मन्नत के तौर पर मजार पर चढ़ा देते हैं. घर में ताज़िया नहीं रखते. उन्होंने बताया कि ताज़िया रखने के दौरान रिश्तेदार और परिवार के लोग एकत्र होते हैं और रस्म पूरी होने के बाद सभी अपने घर लौट जाते हैं.





लखनऊ निवासी पूजा बताती हैं कि उनके दोनों भाइयों की तबीयत काफी खराब रहती थी. किसी ने उन्हें चांदी का आलम रखने की सलाह दी थी. हालांकि चांदी का आलम नहीं रखा जा सका, लेकिन उसी समय से घर में ताज़िया रखने की परंपरा शुरू हो गई. करीब 19-20 साल से हमारी मम्मी ताज़िया रख रही हैं. हमें सभी परंपराओं की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मम्मी सभी रस्में निभाती हैं. हम लोग कर्बला भी जाते हैं और ताज़िया दफन करते हैं.











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