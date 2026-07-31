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खुशखबरी! अब शिफ्ट नहीं होगा लखनऊ का चिड़ियाघर, जानिये 100 साल से ज्यादा पुराने जू का इतिहास

नाइट सफारी के डायरेक्टर रामकुमार का कहना है कि चिड़ियाघर को शिफ्ट करने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

लखनऊ चिड़ियाघर
लखनऊ चिड़ियाघर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 9:17 PM IST

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लखनऊ : पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. लखनऊ का नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान अब कहीं शिफ्ट नहीं होने जा रहा है. सैकड़ों साल से हजरतगंज इलाके में स्थापित चिड़ियाघर अब उसी जगह रहेगा. अब इसे कुकरैल में निर्मित होने जा रही नाइट सफारी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में अब दर्शक इसी चिड़ियाघर में जीव जंतुओं का लुत्फ पहले की ही तरह उठा सकेंगे. कुकरैल नाइट सफारी में अब दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा. दिन में यहां आने वाले लोग चिड़ियाघर का लुत्फ उठाएंगे और रात में नाइट सफारी का, जबकि हजरतगंज स्थित चिड़ियाघर में दिन के समय पहले की तरह दर्शक जीव-जंतुओं का दीदार कर सकेंगे.

अब शिफ्ट नहीं होगा लखनऊ का चिड़ियाघर (Video credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी : नाइट सफारी के डायरेक्टर राम कुमार का कहना है कि कुकरैल में बनने वाली नाइट सफारी के लिए हमने लखनऊ चिड़ियाघर को भी वहीं शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया था. विचार किया गया था कि नाइट सफारी में ही चिड़ियाघर की शिफ्टिंग होने से पर्यटक चिड़ियाघर का भी लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और केंद्रीय चिड़ियाघर ने इस पर रोक लगा दी.

लखनऊ चिड़ियाघर में वोटिंग
लखनऊ चिड़ियाघर में वोटिंग (Photo credit: ETV Bharat)

इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि शहर के बीचों बीच यह चिड़ियाघर बना हुआ है जो आवागमन की दृष्टि से काफी सुगम है, साथ ही यहां पर दर्शकों की संख्या भी हमेशा से ही खूब रही है. लोगों का इससे आत्मिक लगाव है. यही वजह है कि चिड़ियाघर को शिफ्ट करने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. अब चिड़ियाघर अपनी जगह पर ही रहेगा. नाइट सफारी में दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा.

चिड़ियाघर का इतिहास
चिड़ियाघर का इतिहास (Photo credit: ETV Bharat)

नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का इतिहास : 29 नवंबर 1921 को नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की नींव रखी गई थी. यह शहर के सेंटर में 29 हेक्टेयर (करीब 71.6 एकड़) क्षेत्रफल में फैला है. अब ये चिड़ियाघर 105 साल पुराना हो गया है. इस प्राणी उद्यान में 152 बाड़े हैं, जिनमें 100 से अधिक प्रजातियों के 1000 से ज्यादा वन्यजीवों को रखा गया है. उस समय चिड़ियाघर बनाने में 2,28,000 रुपये का खर्च आया था. 18वीं सदी में आमों के बाग के रूप में अवध के तत्कालीन नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बागवानी करवाई थी, जो बनारसी बाग के नाम से प्रसिद्ध था.

लखनऊ चिड़ियाघर में जिराफ
लखनऊ चिड़ियाघर में जिराफ (Photo credit: ETV Bharat)

वर्ष 1921 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान "प्रिंस ऑफ वेल्स" का लखनऊ में आगमन हुआ था. उन्हें वन्यजीवों से काफी प्यार था. वन्यजीवों से उनके आत्मीय लगाव को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के तत्कालीन गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर ने 29 नवंबर 1921 में इस बनारसी बाग को वन्य जीव प्राणी उद्यान बना दिया. शुरुआत में इसका नाम 'प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन्स' रखा गया था.

लखनऊ चिड़ियाघर
लखनऊ चिड़ियाघर (Photo credit: ETV Bharat)

वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर 'नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान' कर दिया गया. इसे बनाने के लिए राज्य के राजा-महाराजाओं और बड़े जमींदारों ने पैसे और जानवर दान दिए थे. नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की स्थापना के बाद यहां पर सिर्फ छह से सात प्रजातियां ही थीं, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के 1000 से ज्यादा वन्य जीव मौजूद हैं. लखनऊ का चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है.

लखनऊ चिड़ियाघर में भालू
लखनऊ चिड़ियाघर में भालू (Photo credit: ETV Bharat)



प्राणी उद्यान में दर्शकों की संख्या हमेशा से खूब रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह चिड़ियाघर का शहर के बीचो-बीच बना होना है. हर रोज हजारों की तादाद में यहां पर प्रदेश ही नहीं देशभर से दर्शक वन्य जीवों का दीदार करने आते हैं. किसी भी फेस्टिवल या फिर 14 नवंबर को चिड़ियाघर में कुछ ज्यादा ही भीड़ उमड़ती है. यह संख्या एक दिन में ही 35 हजार से लेकर 50 हजार के आंकड़े को पार कर जाती है. दर्शकों के इसी संख्या को और सहूलियत को ध्यान में रखकर चिड़ियाघर शिफ्ट करने पर रोक लगाई गई.



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