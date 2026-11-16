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चिड़ियाघर के भालू का हुआ पोस्टमार्टम; आई जांच रिपोर्ट, फेफड़े और दिल ने काम करना कर दिया था बंद

बच्चों का मनोरंजन करने वाला चुलबुला पिंटू नौ साल पहले रांची से आया था लखनऊ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में 14 नवंबर को पिंटू नाम के भालू की अचानक हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था. इस मामले में रविवार को वन्य जीव अस्पताल में मृत भालू का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भालू की मौत का मुख्य कारण छाती में बहुत ज़्यादा खून भरने यानी मैसिव हीमोथोरैक्स और अचानक भारी खून की कमी से होने वाले सदमे यानी एक्यूट हेमरेजिक शॉक के चलते दिल और फेफड़ों का अचानक काम बंद कर देना रहा है. मेडिकल भाषा में यह स्थिति एक बेहद गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है, जिससे शरीर के ज़रूरी अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल ने की जांच: प्राणी उद्यान के निदेशक संजय कुमार विश्वाल ने बताया कि मृत भालू का बिसरा पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है और इसे उच्च स्तरीय जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेजा जा रहा है. पिंटू की मौत के वास्तविक कारणों का बारीकी से पता लगाने के लिए प्राणी उद्यान के उपनिदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल का गठन किया गया था. इस पैनल में उपनिदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला के अलावा वन्य जीव चिकित्सक डॉ. अशोक कश्यप, वन्य जीव चिकित्सक बृजेंद्र मणि यादव और पशुपालन विभाग के डॉक्टर रमेश शामिल रहे. रविवार को इसी विशेषज्ञ पैनल ने मृत भालू का पोस्टमार्टम किया और सोमवार को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की गई.