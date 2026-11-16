चिड़ियाघर के भालू का हुआ पोस्टमार्टम; आई जांच रिपोर्ट, फेफड़े और दिल ने काम करना कर दिया था बंद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ चिड़ियाघर में 12 वर्षीय नर भालू पिंटू की मौत छाती में खून भरने और शॉक के कारण हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:04 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में 14 नवंबर को पिंटू नाम के भालू की अचानक हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था. इस मामले में रविवार को वन्य जीव अस्पताल में मृत भालू का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भालू की मौत का मुख्य कारण छाती में बहुत ज़्यादा खून भरने यानी मैसिव हीमोथोरैक्स और अचानक भारी खून की कमी से होने वाले सदमे यानी एक्यूट हेमरेजिक शॉक के चलते दिल और फेफड़ों का अचानक काम बंद कर देना रहा है. मेडिकल भाषा में यह स्थिति एक बेहद गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है, जिससे शरीर के ज़रूरी अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है.
विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल ने की जांच: प्राणी उद्यान के निदेशक संजय कुमार विश्वाल ने बताया कि मृत भालू का बिसरा पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है और इसे उच्च स्तरीय जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेजा जा रहा है. पिंटू की मौत के वास्तविक कारणों का बारीकी से पता लगाने के लिए प्राणी उद्यान के उपनिदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल का गठन किया गया था. इस पैनल में उपनिदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला के अलावा वन्य जीव चिकित्सक डॉ. अशोक कश्यप, वन्य जीव चिकित्सक बृजेंद्र मणि यादव और पशुपालन विभाग के डॉक्टर रमेश शामिल रहे. रविवार को इसी विशेषज्ञ पैनल ने मृत भालू का पोस्टमार्टम किया और सोमवार को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की गई.
मेडिकल रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य: विशेषज्ञों के अनुसार, एक्यूट कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स होने पर मरीज के दिल और फेफड़े अचानक काम करना पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिससे फेफड़ों के आस-पास की खाली जगह में अत्यधिक मात्रा में खून जमा हो जाता है. यह गंभीर स्थिति आमतौर पर छाती में किसी अंदरूनी चोट या बड़ी नस के फटने से बनती है, जिससे फेफड़ों पर भारी दबाव पड़ता है और सांस लेना असंभव हो जाता है. इसके साथ ही एक्यूट हेमरेजिक शॉक के कारण शरीर के अंदरूनी हिस्से में खून जमा होने से ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक नीचे गिर जाता है और अंग फेल होने लगते हैं. बारह वर्ष का यह देसी नर भालू पिंटू अपनी हरकतों और चुलबुल स्वभाव के चलते पर्यटकों, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए हमेशा से बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा करता था.
बच्चों के इशारों पर करता था डांस: कर्मचारी इस भालू से बहुत अधिक प्यार करते थे क्योंकि यह बच्चों के छोटे-छोटे इशारों पर बड़े ही अनोखे अंदाज़ में डांस करने लगता था. पिंटू के इस अचानक निधन की दुखद खबर मिलते ही चिड़ियाघर प्रशासन और पूरे स्टाफ के बीच शोक की लहर दौड़ गई और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया. प्राणी उद्यान के रिकॉर्ड के मुताबिक एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत 6 मार्च 2017 को झारखंड के रांची प्राणी उद्यान से पिंटू को लखनऊ लाया गया था. पिछले नौ साल से लगातार इसी चिड़ियाघर में रहकर वह अपनी मस्ती से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा था, और अब उसका यूं चले जाना हर किसी को हमेशा के लिए उदास कर गया है.
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