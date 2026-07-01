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लखनऊ जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक्शन, कई अवैध वाहन सीज

लखनऊछ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए संचालित हो रहे अवैध वाहनों पर मंगलवार को परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की. चेकिंग टीम को देखते ही अनाधिकृत वाहन संचालक अपने वाहन लेकर भागने लगे. हालांकि बड़ी संख्या में मौजूद परिवहन विभाग और परिवहन निगम की चेकिंग टीम ने दौड़ा-दौड़ाकर वाहनों को पकड़ा और उन पर कार्रवाई की. लखनऊ जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर स्वयं सड़क पर उतरे और चेकिंग अभियान की निगरानी की.







राजधानी के कमता चौराहे से पॉलिटेक्निक और चिनहट चौराहे तक अनाधिकृत संचालन और अवैध पार्किंग के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान विशेष रूप से सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से पार्क की गई सवारी वाहनों और अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. इस दौरान एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव ने 20 वाहनों का चालान करते हुए 10 वाहनों को सीज किया. अभियान के दौरान पॉलीटेक्निक चौराहा से ऑल यूपी परमिट से लैस दो बसों के फुटकर सवारियां ढोने के अभियोग में कमता बस स्टेशन में सीज कर खड़ा किया गया. कामता चौराहे के पास से एकप्राइवेट कार को बुकिंग में सांवरिया ढोने और एक टैक्सी कार को फिटनेस, पॉल्यूशन और कर जमा न होने के अभियोग में कमता बस स्टेशन में निरुद्ध किया गया. तीन बिना रजिस्ट्रेशन ई ऑटो रिक्शा और तीन ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया. पांच टैक्सी वाहनों को पॉलिटेक्निक से कमता तिराहा के बीच अवैध रूप से पार्किंग करने के अभियोग में चालान की कार्रवाई की गई.







कमता चौराहे की 100 मीटर परिधि में नहीं खड़े हो सकते वाहन

लखनऊ जोन के आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से संचालित किया जाता रहेगा. सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि उच्च न्यायालय की तरफ से जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कमता चौराहा से 100 मीटर के परिधि में कोई भी व्यावसायिक वाहन न तो पार्क करें और न ही इस क्षेत्र में सवारियां उतारने चढ़ाने का कार्य करें. अगर फिर भी ऐसा किया जाता है तो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आएगा. ऐसे वाहनों के खिलाफ कठोर प्रवर्तन कार्रवाई होगी.





परिवहन विभाग की तरफ से उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ संभाग प्रभात पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ आलोक कुमार यादव, परिवहन निगम की तरफ से क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ क्षेत्र विमल राजन, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अवध बस स्टेशन आरएस वर्मा, स्टेशन इंचार्ज बस स्टेशन कमता संजय सिंह और यातायात निरीक्षक कमता क्षेत्र वेंकटेश्वर सिंह, यातायात उप निरीक्षक हृदयानंद यादव मौजूद रहे.

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