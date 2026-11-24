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2047 में आज की युवा पीढ़ी करेगी देश के भविष्य का निर्माण : एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित सोमवार को अपने पुराने स्कूल गोमतीनगर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) पहुंचे. यहां उन्होंने गोल्फ सिटी कैंपस में आयोजित विज्ञान मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के वैज्ञानिक नवाचारों और प्रयोगों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया.

सीएमएस के विज्ञान मेले का उद्घाटन करते एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित. (Photo Credit : ETV Bharat)



एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अपने पुराने विद्यालय में आना हमेशा विशेष अनुभव होता है. सीएमएस ने उन्हें न केवल शैक्षणिक आधार दिया, बल्कि सेवा भावना और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए. विद्यालय के संस्थापक जगदीश गांधी और भारती मैम ने उन्हें निःस्वार्थ सेवा तथा अपनी क्षमताओं को बड़े उद्देश्यों के लिए समर्पित करने की प्रेरणा दी. संभवतः यही वजह रही कि वर्दीधारी जीवन को चुना.