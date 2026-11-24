2047 में आज की युवा पीढ़ी करेगी देश के भविष्य का निर्माण : एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित
गोमतीनगर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गोल्फ सिटी कैंपस में आयोजित विज्ञान मेला-2026 में बच्चों को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:40 AM IST
लखनऊ : भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित सोमवार को अपने पुराने स्कूल गोमतीनगर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) पहुंचे. यहां उन्होंने गोल्फ सिटी कैंपस में आयोजित विज्ञान मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के वैज्ञानिक नवाचारों और प्रयोगों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया.
एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अपने पुराने विद्यालय में आना हमेशा विशेष अनुभव होता है. सीएमएस ने उन्हें न केवल शैक्षणिक आधार दिया, बल्कि सेवा भावना और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए. विद्यालय के संस्थापक जगदीश गांधी और भारती मैम ने उन्हें निःस्वार्थ सेवा तथा अपनी क्षमताओं को बड़े उद्देश्यों के लिए समर्पित करने की प्रेरणा दी. संभवतः यही वजह रही कि वर्दीधारी जीवन को चुना.
2047 में आज की युवा पीढ़ी करेगी देश के भविष्य का निर्माण
एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आज की युवा पीढ़ी ही भारत के भविष्य का निर्माण करेगी. इसके लिए विद्यार्थियों को जिज्ञासु बने रहने, अनुशासन का पालन करने और तकनीक को मानवीय मूल्यों से जोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है.
विज्ञान मेला दूरदर्शी सोच का प्रतीक : सीएमएस की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रो. गीता गांधी किंगडन ने कहा कि विज्ञान मेला संस्थापकों की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है. उनका उद्देश्य था कि विद्यार्थी विज्ञान के चमत्कारों को देखकर केवल आश्चर्यचकित न हों, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए वैज्ञानिक प्रगति में योगदान भी दें.
विज्ञान मेले में विद्यार्थियों ने मोबाइल प्लेनेटेरियम, इसरो-इंस्पायर्ड विशाल चंद्रमा प्रतिकृति, अथाइजेन के अंतरिक्ष रथ, इन्फोसिस मोबाइल एक्सपीरियंस बस और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के मॉडल देखे. विद्यार्थियों ने अपने बनाए रोबोटिक्स मॉडल, ह्यूमनॉइड रोबोट, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व स्टीम आधारित प्रयोगों का प्रदर्शन किया.
इस अवसर पर सीएमएस की संस्थापिका-निदेशिका डॉ. भारती गांधी, सीएमएस अध्यक्ष डॉ. रोजर डेविड किंगडन सहित कई गणमान्य अतिथि और पूर्व छात्र मौजूद रहे. सीएमएस के हेड कम्युनिकेशंस ऋषि खन्ना के मुताबिक 25 नवंबर को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सिओम-1 मिशन के अंतरिक्ष यात्री इटान स्टिब्बे भी विज्ञान मेले में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे.
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