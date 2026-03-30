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लखनऊ में छोटे ने बड़े भाई को लोहे की राड से मारकर उतारा मौत के घाट, वजह कर देगी हैरान

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात मामूली विवाद के दौरान खून के रिश्ते लाल हो गए. नशे की हालत में एक युवक ने अपने सगे भाई को सोते समय लोहे की राड से मार कर मौत के घाट उतार दिया. सुबह मां और परिजनों को जानकारी हुई तो हतप्रभ रह गए. घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि बंथरा थाना क्षेत्र खंडेदेव गांव में जसोदा देवी अपने तीन बेटों के साथ रहती हैं. तीनों बेटे अविवाहित हैं. पति पुत्तीलाल की काफी पहले ही मौत हो चुकी है. रविवार रात जसोदा के बेटे गोलू उर्फ आलोक तथा सरवन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. दोनों नशे की हालत में थे. परिवारवालों ने समझा बुझाकर दोनों को शांत कर दिया था. आरोप है कि रात करीब 11-12 के बीच सरवन ने सोते समय सिर पर लोहे की राड मार कर गोलू हत्या कर दी. वारदात की जानकारी सुबह मां जसोदा और अन्य परिजनों को हुई.