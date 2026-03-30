लखनऊ में छोटे ने बड़े भाई को लोहे की राड से मारकर उतारा मौत के घाट, वजह कर देगी हैरान
बंथरा थाना क्षेत्र के खंडेदेव गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 12:15 PM IST
लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात मामूली विवाद के दौरान खून के रिश्ते लाल हो गए. नशे की हालत में एक युवक ने अपने सगे भाई को सोते समय लोहे की राड से मार कर मौत के घाट उतार दिया. सुबह मां और परिजनों को जानकारी हुई तो हतप्रभ रह गए. घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
बताया गया कि बंथरा थाना क्षेत्र खंडेदेव गांव में जसोदा देवी अपने तीन बेटों के साथ रहती हैं. तीनों बेटे अविवाहित हैं. पति पुत्तीलाल की काफी पहले ही मौत हो चुकी है. रविवार रात जसोदा के बेटे गोलू उर्फ आलोक तथा सरवन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. दोनों नशे की हालत में थे. परिवारवालों ने समझा बुझाकर दोनों को शांत कर दिया था. आरोप है कि रात करीब 11-12 के बीच सरवन ने सोते समय सिर पर लोहे की राड मार कर गोलू हत्या कर दी. वारदात की जानकारी सुबह मां जसोदा और अन्य परिजनों को हुई.
कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह डायल 112 से बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम खांडे देव में हत्या की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर पूछताछ में सामने आया कि गोलू उर्फ आलोक (24) पुत्र स्व. पुत्तीलाल की हत्या उसके सगे भाई सरवन ने की है. गोलू के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था. गोलू उर्फ आलोक और आरोपी सरवन के बीच रविवार रात झगड़ा हुआ था. आरोपी सरवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. गोलू की मां जशोदा देवी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर पंचायतनामा व अन्य कार्रवाई की जाएगी.
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