ETV Bharat / state

लखनऊ में एक और युवक प्रतिबंधित मांझे का शिकार, सवालों के घेरे में जिम्मेदार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिम्मेदार मांझे के उत्पादन और बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं.

मांझे से युवक की गर्दन कटी
मांझे से युवक की गर्दन कटी (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 8:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : प्रतिबंधित मांझे से होने वाली दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते शनिवार को राजधानी लखनऊ में एक और युवक खतरनाक मांझे की चपेट में आ गया. मांझा उसके गले को चीरता हुआ निकल गया है. हालांकि युवक की जान पर नहीं आई. मांझे की बिक्री-उत्पादन के बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद पुलिस का रवैया ढुलमुल है.

बताया गया कि शनिवार को चौक इलाके में बाइकसवार युवक मांझे की चपेट में आ गया. जिसमें उसकी गर्दन पर कट लग गए. गनीमत रही कि गर्दन पर गंभीर चोट नहीं आई. इससे पहले पांच फरवरी को राजधानी लखनऊ में दो घटनाएं सामने आई थीं. गोमतीनगर में बिजलीकर्मी मांझे की चपेट में आया था. शहीद पथ पर रिटायर्ड फौजी मांझे की चपेट में आए थे. उन्हें 30 टांके लगाने पड़े थे. 4 फरवरी को 33 वर्षीय शोएब की जान चली गई थी. शोएब की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी.

इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि शनिवार को मांझे से हुए दुर्घटना के बाबत अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री और अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार चाइनीज और प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.

TAGGED:

ACCIDENT CAUSED BY KITE STRING
BANNED KITE STRING
PROHIBITED KITE STRING
CHINESE KITE STRING
NECK CUT BY KITE STRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.