लखनऊ में एक और युवक प्रतिबंधित मांझे का शिकार, सवालों के घेरे में जिम्मेदार

लखनऊ : प्रतिबंधित मांझे से होने वाली दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते शनिवार को राजधानी लखनऊ में एक और युवक खतरनाक मांझे की चपेट में आ गया. मांझा उसके गले को चीरता हुआ निकल गया है. हालांकि युवक की जान पर नहीं आई. मांझे की बिक्री-उत्पादन के बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद पुलिस का रवैया ढुलमुल है.

बताया गया कि शनिवार को चौक इलाके में बाइकसवार युवक मांझे की चपेट में आ गया. जिसमें उसकी गर्दन पर कट लग गए. गनीमत रही कि गर्दन पर गंभीर चोट नहीं आई. इससे पहले पांच फरवरी को राजधानी लखनऊ में दो घटनाएं सामने आई थीं. गोमतीनगर में बिजलीकर्मी मांझे की चपेट में आया था. शहीद पथ पर रिटायर्ड फौजी मांझे की चपेट में आए थे. उन्हें 30 टांके लगाने पड़े थे. 4 फरवरी को 33 वर्षीय शोएब की जान चली गई थी. शोएब की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी.

इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि शनिवार को मांझे से हुए दुर्घटना के बाबत अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री और अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार चाइनीज और प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.