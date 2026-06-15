लखनऊ में रेलवे पटरी पर मिला युवक का शव; मां ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस
गोमतीनगर थाना क्षेत्र का मामला. मां ने हत्या करके शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 8:58 AM IST
लखनऊ : गोमतीनगर थाना क्षेत्र में युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के मामले में उसकी मां ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर गोमतीनगर पुलिस ने हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. हालांकि पुलिस प्रथमदृष्टया इसे संदिग्ध मानकर जांच कर रही है. घटना की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगी.
गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद तिवारी ने बताया कि बड़ी जुगौली निवासी बंसल बाबू पुत्र रमेश कुमार लकड़ी पॉलिश का काम करता था. शनिवार रात करीब 10 बजे वह किसी काम से बाहर गया था. इसके बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था. बंसल की मां मुन्नी देवी का आरोप है कि वीरेंद्र यादव, गोपी यादव और विनय यादव ने उसकी हत्या करके शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया था. फिलहाल शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है.
इंस्पेक्टर बृजेश चंद तिवारी के अनुसार प्राथमिक जांच करने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में बंसल रेलवे ट्रैक की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसे में मामले की पड़ताल में कई तथ्यों का सहारा लिया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है.