प्रेमिका से निकाह की जिद पर 150 फीट ऊंचे टाॅवर पर चढ़ा युवक, सामने आई चौंकाने वाली बात

प्रशासनिक अधिकारियों और पीजीआई पुलिस के काफी मान मनौव्वल के बाद युवक टाॅवर से उतरा. पुलिस ले गई साथ.

लखनऊ में मोबाइल टाॅवर पर चढ़ा युवक.
लखनऊ में मोबाइल टाॅवर पर चढ़ा युवक. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:36 PM IST

लखनऊ : पीजीआई कैंपस में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टाॅवर पर चढ़कर प्रेमिका से शादी करने के लिए हंगामा करने वाले युवक को पुलिस ने मान मनौव्वल के बाद नीचे उतार लिया है. टाॅवर पर चढ़ने वाला युवक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर है और वह अक्सर खतरनाक जंगली जीवों का रेस्क्यू करता है. हालांकि पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है.

​इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को ​पीजीआई कैंपस में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टाॅवर पर एक युवक के चढ़ने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने काफी प्रयास के बाद उसे नीचे उतार लिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक का नाम इरशाद है और पीजीआई अस्पताल और आसपास के गांवों में जंगली जीवों का रेस्क्यू करता है. युवक क्षेत्र की एक युवती से प्रेम विवाह कराने की मांग कर रहा है.

मोबाइल टाॅवर से उतराने के बाद इरशाद को पीजीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ले जाया गया है. इरशाद से घटना के पीछे के कारण और जानलेवा हरकत के बाबत पूछताछ की जा रही है. बहरहाल युवक के टाॅवर से उतरने के बाद पीजीआई प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली है. वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए जोन के कई बड़े पुलिस अधिकारी पीजीआई पहुंचे थे.

